Україна перемогла Люксембург. Текстова трансляція

Онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату Європи-2020 з футболу між національними збірними України та Люксембургу.

Україна - Люксембург

1:0

Важка, але заслужена перемога!

90+4. Нервові останні хвилини. Гості йдуть вперед великими силами. А от наші не соромляться затягувати час. Кутовий у гостей - проти Пятова фолять. Багато порушень і втрат. Нарешті втримуюють наші переможний рахунок 1:0!

88. У Циганкова судоми. Його замінює Соболь.

86. Момент у Зінченка - він вирішив пробивати у ближній кут - Моріс парирує.

84. Штрафний у гостей - навіс і Пятов грає надійно.

81. Коноплянку міняє Коваленко. Наші контролюють гру, але на швидку гру сил вже не вистачає. Зінченко отримує попередження.

79. Заміна у Люксембурга: Олівьє Тілль пішов - Тюрпель вийшов. Класна контратака наших - у Циганкова не вийшов удар.

77. Знову пас на Циганкова не пройшов. Усе перехоплюють захисники. Зінченко багато грає у відборі.

74. Темп суттєво впав. Миколенко заробив штрафний - Коноплянка навісив - Степаненко бив головою - невлучно.

71. Важко нашим розгортати атаки. Люксембург дуже вдало захищається.

67. Наші намагаються відсунути гру від своїх воріт. Короткий передих. Коноплянка пробивав - Моріс на місці. Караваєв отримує попередження за фол проти Родрігеса.

63. Господарі майже постійно захищаються - наскільки вистачить Люксембург? Нервові хвилини для нас. Черговий удар Родрігеса - Пятов на місці.

61. Прохід Коноплянки - Моріс рятує ворота! Тілль пробив по нашим воротам - вище.

59. Миколенко отримує попередження. Штрафний у гостей - розіграш не виходить. Але одразу ще один штрафний у гостей. Тілль класно перекинув стінку - Пятов блискучий сейв! Гаряче в нашому карному.

55. Україна віддала ініціативу і налаштована грати на контратаках. Одна з контратак завершилась ударом Циганкова - невлучно.

52. Родрігес травмує Кривцова і отримує попередження. З Кривцовим все гаразд. У Люксембурга заміна: замість да Моти виходить Бенсі. Яремчук мав шанс - пробив вище воріт.

49. Наші розпочинають з пресингу, а ініціатива у гостей. Зінченко вкотре не зміг віддати гострий пас на Коноплянку. Циганков наважився на класний удар - Моріс на місці.

Перерва.

45+1. Не проходять у нас передачі в центр. От цього разу Циганков без м'яча. Тайм завершується пресингом наших гравців.

43. Знову не проходить пас на Яремчука. А от гості атакують небезпечно. Малиновський заробляє штрафний. Малиновський знову влучає у стінку. Черговий кутовий у нас. Коноплянка подав прямо в руки Морісу.

40. Люксембург забиває, але офсайд у Мартінша! Судді спрацювали чітко. Однак, це дзвіночок для нашого захисту. Ми забагато дозволяємо гостям.

36. Зінченко не зміг загострити після класного проходу. Наші тиснуть, однак немає ударів. Зінченко і Малиновський чудово взаємодіють між собою. А тим часом Янс мав шанс - Пятов грає надійно!

31. Яремчук бореться одразу з двома захисниками - невдало. Олівьє Тілль збиває Коноплянку і заробляє жовту картку, у нас штрафний. Малиновський влучає у стінку. Втім, да Мота при цьому заробляє попередження і у нас спроба №2. Малиновський крутить у ворота - Моріс парирує!

28. Облога триває. А Степаненко повернувся на поле з перев'язаною головою. Тим часом гості створюють перший момент - наші заблокували удар Тілля.

25. Господарі взяли ворота Люксембургу в облогу, але гострі паси не проходять. Перекочуємо м'яч в центрі поля. Караваєв загострив і заробив кутовий.

21. Наші повільно готують позиційні атаки. Видно як гості щільно захищаються - пройти до їх воріт майже нереально.

18. Янс пробив по нашим воротам - неточно. Згодом бив і Родрігес. Також повз ворота. Люксембург сміливо йде вперед.

16. Степаненко отримав травму голови - йому допомагають лікарі.

14. Гра перемістилася в центр. А ось і відповідь гостей - Пятов парирує удар. Кутовий Люксембургу завершується нашою контратакою і Зінченко міг забивати. Гостей рятує їх воротар! Після кутового знову пробивав головою Степаненко - вище воріт.

09. Наші не зупиняються. Важливо закріпити успіх. Ще один кутовий у нас. Степаненко пробивав головою - поперечина!

06. ГОООООЛ! 1:0. Яремчук забиває після розіграшу кутового і пасу Малиновського.

05. Гості провели першу атаку. Наші у відповідь спробували швидку комбінацію, але пас Малиновського не пройшов.

02. Наші контролюють м'яч. Затяжна атака господарів - до удару справа не дійшла, навіс Миколенка воротар забрав.

Матч розпочався.

21:40. Збірні вже на полі. Лунають національні гімни.

21:15. Нагадаємо, що у нашої збірної є додаткова мотивація сьогодні перемогти. Люксембург ще й досі оскаржує в УЄФА перемогу України у цьому відборі (2:1). Їх федерація стверджує, що Мораес тоді не мав права грати, бо ніби його натуралізація була сфальсифікована. Перший вердикт УЄФА був на нашу користь. Люксембург подав апеляцію. Сьогодні Мораес не гратиме через травму.

21:00. Добрий вечір! Розпочинаємо наш онлайн. Головна новина перед матчем - Андрій Шевченко випускає проти Люксембургу той самий стартовий склад, що і проти Сербії. Нічого не став змінювати наш тренерський штаб і це добре. Те, що спрацювало один раз, має спрацювати і вдруге.

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10 червня 2019 року. Львів. "Арена Львів". Початок матчу о 21.45. Температура повітря +25С.

Ласкаво просимо до Львова на поєдинок четвертого туру кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи-2020 з футболу, в якому зустрічаються збірні України та Люксембургу.

Стартові склади.

УКРАЇНА - Пятов - Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв - Степаненко, Малиновський - Коноплянка, Зінченко, Циганков - Яремчук.

Запасні: Паньків, Лунін, Шепелєв, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравець, Марлос, Пластун, Швед, Безус, Коваленко.

Головний тренер - Андрій Шевченко.

ЛЮКСЕМБУРГ - Моріс - Жерсон, К. Мартінс, Шано - Мартенс, Баррейру Мартінш, О. Тілль, Янс - В. Тілль - да Мота, Родрігес.

Запасні: Шон, Т. Кіпс, Махмутович, Мальгет, Селімович, Хольц, Бенсі, Сінані, Єніш, Тюрпель, Скендерович.

Головний тренер - Люк Хольц.

АРБІТР - Петер Кралович (Словаччина).

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Це п'ята зустріч суперників. Україна здобула перемоги в усіх поєдинках, в тому числі у другому турі нинішньої європейської кваліфікації у Люксембургу (2:1).

Примітно, що збірна України жодного разу не програвала у Львові - 15 перемог при двох нічиїх.

"Синьо-жовті" можуть вийти у фінальну частину чемпіонату Європи втретє поспіль. На домашньому Євро-2012 та у Франції 2016 року українцям не вдалося подолати групову стадію фінальних турнірів.

В іншому матчі ігрового дня відбіркової групи В у Белграді зійдуться збірні Сербії та Литви.

Турнірне становище: Україна - 7 очок (після 3-х ігор), Люксембург - 4 (3), Португалія - ​​2 (2), Литва - 1 (2), Сербія - 1 (2).

Фото: Getty Images.