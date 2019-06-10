Україна обіграла Люксембург у матчі відбору на футбольне Євро-2020
“Синьо-жовті” швидко відкрили рахунок - на 6-й хвилині відзначився Роман Яремчук, який забив м’яч ударом головою після передачі Руслана Малиновського.
Українська національна збірна з футболу обіграла команду з Люксембурга - 1:0 / Фото: Лисейко Маркіян, Укрінформ
В іншому поєдинку відбіркової групи В збірна Сербії у Белграді завдала поразки команді Литви - 4:1.
Наступний матч у кваліфікації Євро-2020 збірна України проведе 7 вересня у Вільнюсі проти футболістів Литви.
Турнірне становище: Україна - 10 очок (після 4-х ігор), Люксембург - 4 (4), Сербія - 4 (3), Португалія - 2 (2), Литва - 1 (3).
Результати інших матчів понеділка: (група А) Чехія - Чорногорія - 3:0, Болгарія - Косово - 2:3; (група D) Данія - Грузія - 5:1, Ірландія - Гібралтар - 2:0; (група F) Іспанія - Швеція - 3:0, Мальта - Румунія - 0:4, Фарерські острови - Норвегія - 0:2; (група G) Польща - Ізраїль - 4:0, Північна Македонія - Австрія - 1:4, Латвія - Словенія - 0:5.
11 червня зіграють: (група С) Німеччина - Естонія, Білорусь - Північна Ірландія; (група Е) Азербайджан - Словаччина, Угорщина - Вельс; (група Н) Ісландія - Туреччина, Албанія - Молдова, Андорра - Франція; (група I) Казахстан - Сан-Марино, Росія - Кіпр, Бельгія - Шотландія; (група J) Ліхтенштейн - Фінляндія, Італія - Боснія і Герцеговина, Греція — Вірменія.