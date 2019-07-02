Футбол: студентська збірна України на старті Універсіади-2019 зіграє проти Італії

В італійському Неаполі стартує ювілейна, ХХХ літня Всесвітня універсіада, в якій візьмуть участь 8000 спортсменів зі 170 країн світу.

У Неаполі студенти розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту. Участь у змаганнях із футболу візьме і чоловіча збірна України, яка свій перший поєдинок проведе 5 липня проти збірної Італії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Головний тренер Анатолій Бузнік взяв на Універсіаду 20 футболістів:

воротарі - Вадим Солдатенко, Артем Поспєлов;

захисники - Дмитро Юхимович, Богдан Кушніренко, Олексій Лобов, Андрій Співаков, Андрій Соколов, Ернест Астахов;

півзахисники - Роман Толочко, Максим Грисьо, Тарас Завійський, Андрій Понєдєльнік, Артур Думанюк, Арсентій Дорошенко, Артем Радченко, Євген Чумак, Денис Костишин;

нападники - Андрій Штогрин, Михайло Удод, Анатолій Нурієв.

“Синьо-жовті” потрапили до групи В, де зіграють проти Італії та Мексики.

Розклад матчів за участю студентської збірної України

05.07. 19.00. Україна — Італія

07.07. 19.00. Україна — Мексика

Плей-офф стартує 9 липня. Фінал відбудеться 13 липня

Усього у футбольних змаганнях візьмуть участь 12 жіночих та 12 чоловічих студентських збірних з усього світу, які будуть розділені на групи по три команди. До плей-офф проб’ються по дві найкращі збірні із кожного тріо.

Фото: vfas.org.ua