Футболісти студентської збірної України “в суху” обіграли “Межигір’я”

Студентська збірна України з футболу готується до ХХХ літньої Всесвітньої Універсіади, яка пройде 3 — 14 липня в Неаполі (Італія).

У своєму другому контрольному матчі на заключному етапі підготовки до змагань в Італії студентська збірна України на олімпійській базі в Кончі-Заспі зустрічалася з ФК “Межигір’я”, що виступає в першості Київщини. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Товариський поєдинок Студентська збірна України — ФК “Межигір’я” закінчився з рахунком 4:0 (2:0).

Перший спаринг студентська збірна провела з чернігівським футбольним клубом “Десна”, який закінчився з рахунком 1:0.

До від’їзду до Неаполя підопічні Анатолія Бузніка проведуть ще два спаринги — з “Оболонню-Бровар” та “Чайкою”.

Фото: vfas.org.ua