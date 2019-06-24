Міжнародний олімпійський комітет відкрив нову штабквартиру

Міжнародний олімпійський комітет відкрив нову штабквартиру

Фото, відео
Укрінформ
На честь 125-річного ювілею МОК у швейцарській Лозанні урочисто відкрили нову штабквартиру організації.

Про це повідомляє SWI.

«Міжнародний олімпійський комітет відкрив нову штабквартиру у швейцарському місті Лозанна вартістю 145 млн швейцарських франків ($147 млн)», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що церемонія збіглася в часі зі 125-річчям організації.

Новий Олімпійський дім зведено на березі озера на місці колишньої штабквартири МОК. Сучасна конструкція площею 22 тис. кв м об'єднає під одним дахом 500 співробітників. 

На церемонії були присутні президент Швейцарії Улі Маурер, члени МОК, чиновники міжнародних федерацій, представники 206 національних олімпійських комітетів.

Читайте також: МОК виділить півмільйона євро на відновлення Нотр-Дама

"Цей Олімпійський дім, який ми сьогодні відкриваємо, є відображенням нашої місії та наших цінностей", - зазначили у МОК.

Фото: olympic.org

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-