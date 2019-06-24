На честь 125-річного ювілею МОК у швейцарській Лозанні урочисто відкрили нову штабквартиру організації.

Про це повідомляє SWI.

«Міжнародний олімпійський комітет відкрив нову штабквартиру у швейцарському місті Лозанна вартістю 145 млн швейцарських франків ($147 млн)», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що церемонія збіглася в часі зі 125-річчям організації.

Новий Олімпійський дім зведено на березі озера на місці колишньої штабквартири МОК. Сучасна конструкція площею 22 тис. кв м об'єднає під одним дахом 500 співробітників.

На церемонії були присутні президент Швейцарії Улі Маурер, члени МОК, чиновники міжнародних федерацій, представники 206 національних олімпійських комітетів.

"Цей Олімпійський дім, який ми сьогодні відкриваємо, є відображенням нашої місії та наших цінностей", - зазначили у МОК.

Фото: olympic.org