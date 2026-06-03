В Укрінформі представили програму розвитку українського козацтва

Програма розвитку українського козацького руху «Козацтво дії» ставить за мету перетворити його на впливовий державницький, духовний і суспільний чинник.

Її представив в Укрінформі новообраний гетьман Українського козацтва, генерал-полковник козацтва Ігор Романенко за підсумками Всеукраїнського козацького віча.

«Ми маємо повернути козацтву його історичну місію. Адже українське козацтво завжди було захисником держави, носієм народовладдя, школою честі, джерелом військової сили, духовним щитом нації. Сьогодні Україна знову потребує цієї сили», - сказав Романенко.

Він бачить майбутнє козацького руху не як клубу за інтересами, а як системи служіння державі та суспільству, й ставить завдання об’єднати військових, ветеранів, молодь, науковців, волонтерів, духовенство та всіх небайдужих українців.

За словами Романенка, сьогодні Україна проходить найважче випробування за всю новітню історію, й козацтво не може стояти осторонь. «Ми підтримували й будемо підтримувати наших воїнів, ветеранів, родини загиблих, поранених, вимушених переселенців. Ми маємо формувати культуру національної стійкості. Козацький дух — це не лише шабля минулого. Це сила незламності сучасної України», - наголосив гетьман.

Водночас він зауважив, що без молоді немає майбутнього козацтва, а без вихованої молоді немає майбутнього держави. «Ми повинні повернути молодому поколінню: поняття честі, обов’язку, служіння, відповідальності, товариства. Саме тому одним із ключових напрямів стане створення системи сучасного козацького виховання», - заявив Романенко. Він нагадав, що українське козацтво завжди стояло на захисті віри, родини, традицій, моральних цінностей, тож «ми підтримуємо міжконфесійну єдність, національну солідарність та моральне відродження суспільства».

У програмі зазначено, що історично козацтво було прикладом народовладдя. Саме на Січі формувались традиції відповідальності, виборності, служіння громаді. Відтак українське козацтво має на меті повернути ці принципи в сучасне суспільство.

«І ми повинні показати, що українське козацтво — це не архаїка, а сучасна цивілізаційна сила. Ми будемо розвивати міжнародні контакти, працювати з українською діаспорою, представляти українську культуру, історію та боротьбу за свободу», - заявив гетьман.

За його словами, найближчим часом буде сформовано механізми координації, єдині підходи до діяльності, систему взаємодії регіонів, план практичної реалізації програми.

«Україна переможе, вистоїть, відродиться. Але перемога — це не лише фронт, це - відновлення духу нації, відновлення довіри, відповідальності, єдності. Саме тут козацтво повинно сказати своє слово. Сьогодні історія знову ставить перед нами виклик, і відповідь має бути гідною наших предків. Не розбрат — а єдність, не пасивність — а служіння, не особисті амбіції — а Україна», - наголосив він.

Новообраний гетьман вважає, що козацтво в сучасних умовах війни та глобальних викликів має стати моральною опорою держави, школою національного характеру, системою патріотичного виховання, платформою суспільної самоорганізації, середовищем формування відповідальної еліти.

Як повідомляв Укрінформ, Всеукраїнське козацьке віче 23 травня 2026 року обрало гетьманом Українського козацтва генерал-полковника козацтва Ігоря Романенка.

Сучасне українське козацтво — це громадські організації в Україні та поза її межами, метою яких є відродження традиційних козацьких цінностей, плекання історичної пам'яті про феномен українського козацтва. Перші згадки про українських козаків датуються XV століттям.

Фото: Євген Котенко / Укрінформ

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