Вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій можуть подовжити

Вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій можуть подовжити

Укрінформ
Міністерство освіти і науки України розгляне питання продовження термінів вступної кампанії для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій на місця державного замовлення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОН.

До освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» надходять звернення про випадки заборони окупаційною владою перетину КПВВ особами, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та виявили бажання навчатися в закладах освіти на території, підконтрольній українській владі.

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“Міністерство освіти і науки України засуджує дії окупаційної влади і наголошує на недопущенні порушень прав дітей вільно обирати заклад освіти для реалізації свого права на здобуття освіти”, - ідеться в повідомленні.

Громадяни України, які перебувають у зонах тимчасової окупації, вимушені перетинати державний кордон України без дотримання встановлених норм. Чинним законодавством України передбачені певні адміністративні покарання за порушення порядку в'їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України, а також за незаконний перетин кордону.

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Міністерство освіти і науки звернулося до Державної прикордонної служби України з проханням розглянути питання незастосування заходів адміністративного впливу на громадян України, які мають бажання вступити на навчання до закладів фахової передвищої та вищої освіти за програмами «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», і надати роз’яснення.

Вступники з ТОТ мають особисто подавати заяви до вишів для вступу через освітні центри. У вступників, як правило, відсутні документи, що унеможливлює подання заяв електронними засобами зв’язку. На сьогодні в Україні не існує надійного та дієвого механізму дистанційного вступу громадян з тимчасово окупованих територій в аспекті забезпечення належної початкової ідентифікації таких вступників, забезпечення захисту персональних даних та подальшої аутентифікації при проведенні вступних випробувань, дотримання принципу рівності прав усіх вступників при проведенні конкурсного відбору.

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Про проблеми, які виникають в осіб з ТОТ при намаганні вступити до закладів освіти України, слід звертатися на номери освітніх центрів «Донбас-Україна» або «Крим-Україна» (перелік, адреса, контакти та графік роботи розміщено на сайтах Міністерства освіти і науки України, Доступна освіта), гарячої лінії Урядового контактного центру 0-800-504-425 або каналів мобільного зв’язку: +38 098 079 69 73 (Viber, Whatsapp, Telegram); +38 095 200 85 73 – для людей з порушеннями слуху (Viber, Whatsapp, Telegram). Послуги зв’язку є безкоштовними.

“Також Міністерством освіти і науки України буде розглянуте питання щодо продовження термінів вступної кампанії для осіб з ТОТ на місця державного замовлення.

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Цьогоріч освітні центри для вступу осіб з тимчасово окупованих територій України до закладів освіти почали свою роботу 7 червня”, - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, через те, що окупанти блокують роботу КПВВ і запроваджують додаткові обмеження на період проведення зовнішнього незалежного оцінювання, більшість дітей з непідконтрольних територій будуть проходити тестування на додатковій сесії.

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