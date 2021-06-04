В Україні з понеділка запрацюють освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна»

C 7 червня для абітурієнтів з непідконтрольних територій на базі українських університетів починають роботу освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна".

Про це нагадав заступник міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко в програмі "Официальный разговор" телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

"Це 140 університетів Міністерства освіти і науки, три університети Міністерства внутрішніх справ, 14 університетів Міністерства культури та інформаційної політики, університети системи Міністерства охорони здоров'я. Весь алгоритм вступу діти можуть дізнатися дистанційно на спеціалізованих сайтах, як минулого року", - зазначив Вітренко.

За його словами, під час вступної кампанії працюватиме "гаряча лінія", де абітурієнти зможуть отримати консультацію фахівців.

Вітренко нагадав, що абітурієнти з не підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму зможуть вступати до українських вишів без результатів ЗНО.

"Діти з непідконтрольних територій вступають без зовнішнього незалежного оцінювання за результатами тестування, яке вони проходитимуть в один день. Все буде зроблено, як і минулого року. Для того, щоб кожна бажаюча дитина потрапила в Україну і навчалася в Україні", - зазначив чиновник.

Як повідомляв Укрінформ, для організації вступу до закладів вищої, професійної передвищої і професійної (професійно-технічної) освіти через освітні центри «Донбас-Україна» і «Крим-Україна» затверджено новий порядок приймання осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму і Донецької і Луганської областей.

Міністерство освіти і науки оприлюднило покрокову інструкцію для вступників з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей у 2021 році.