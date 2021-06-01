Щороку кількість абітурієнтів з тимчасово окупованих територій зростає — Шкарлет

Кожного року кількість вступників з тимчасово окупованих територій до українських вишів зростає.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта та наука" сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

«В минулому році це було дві тисячі (вступників в українські виші з тимчасово окупованих територій — ред.), але з року в рік усе більше», - зазначив Шкарлет.

Він нагадав, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій, які хочуть вступити в українські заклади освіти, можуть звернутися до одного з центрів «Крим-Україна», «Донбас-Україна», які працюватимуть з 7 червня до 24 вересня 2021 року.

Також Шкарлет зауважив, що долучитися до навчання за українськими програмами школярі з тимчасово окупованих територій можуть за допомогою Всеукраїнської школи онлайн. «Ми запустили Всеукраїнську школу онлайн, якою сьогодні користуються більше 110 країн світу, в тому числі і діти, і вчителі з тимчасово окупованих територій», - сказав Шкарлет.

Як повідомлялося, вступники з тимчасово окупованих територій можуть звернутися до освітніх центрів, які функціонують на базі 166 закладів вищої освіти, підпорядкованих Міністерству освіти та науки, 14 закладів вищої та фахової вищої освіти, підпорядкованих Міністерству культури та інформаційної політики, 12 закладів вищої та фахової передвищої освіти, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я, та трьох закладів освіти, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ.

Повний перелік ЗВО оприлюднений на сайті МОН.

Також на сайті МОН доступна покрокова інструкція для вступників з тимчасово окупованих територій для отримання документа про повну загальну середню освіту (свідоцтво/атестат) державного зразка та вступу за спрощеною процедурою через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна».

У 2020 році до закладів вищої освіти через освітні центри "Донбас-Україна", "Крим-Україна" вступило 2026 осіб, у 2019 році — 1865, у 2018 — 1776, у 2017 — 1550, у 2016 році — 1008 осіб.