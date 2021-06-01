Шкарлет розповів, як набиратимуть студентів у Президентський університет

Відбір студентів для навчання в Президентському університеті майбутнього на першому етапі відбуватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це у програмі "Официальный разговор" телеканалу "Дом" повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.

"Зараз розглядається питання про відбір талантів. Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення, поглиблених знань, креативності, здатності довести, що людина є найкращою. Це найбільший критерій. Ми будемо стартувати з ЗНО як елемента ранжування - з математики або іншого предмету. Але це тільки початок. Це початок, коли з усієї 300-тисячної армії випускників ми оберемо 20 талановитих", - розповів міністр.

За його словами, спочатку за ЗНО відберуть 1-2 тис. осіб.

"Далі будуть інші етапи відбору, щоб виділити 20 осіб, на яких держава покладе велику місію в майбутньому - формувати майбутнє самої ж держави", - додав глава Міносвіти.

Щодо вступу до Президентського університету абітурієнтів з тимчасово непідконтрольних територій, Шкарлет повідомив, що таке питання на цей момент детально не розглядалося.

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Як повідомлялося, Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Освіта і наука" підписав указ про створення Президентського університету майбутнього. В університеті готуватимуть спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічної, енергетичних та біотехнологій.

Університет планується побудувати до вересня 2023 року.