Шкарлет розповів, як набиратимуть студентів у Президентський університет
Про це у програмі "Официальный разговор" телеканалу "Дом" повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.
"Зараз розглядається питання про відбір талантів. Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення, поглиблених знань, креативності, здатності довести, що людина є найкращою. Це найбільший критерій. Ми будемо стартувати з ЗНО як елемента ранжування - з математики або іншого предмету. Але це тільки початок. Це початок, коли з усієї 300-тисячної армії випускників ми оберемо 20 талановитих", - розповів міністр.
За його словами, спочатку за ЗНО відберуть 1-2 тис. осіб.
"Далі будуть інші етапи відбору, щоб виділити 20 осіб, на яких держава покладе велику місію в майбутньому - формувати майбутнє самої ж держави", - додав глава Міносвіти.
Щодо вступу до Президентського університету абітурієнтів з тимчасово непідконтрольних територій, Шкарлет повідомив, що таке питання на цей момент детально не розглядалося.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Освіта і наука" підписав указ про створення Президентського університету майбутнього. В університеті готуватимуть спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічної, енергетичних та біотехнологій.
Університет планується побудувати до вересня 2023 року.