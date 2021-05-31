Шкарлет: в основі Президентського університету закладені три «P»

В основі Президентського університету закладені три P: Personality, Proffesion, Progress - індивідуальність, професійність та стратегічний розвиток.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Освіта та наука” сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Ми формуємо саме ті напрями та спеціальності, які є професіями майбутнього або створюють шосту хвилю нового технологічного укладу, шосту хвилю інновацій. І процес формується виключно на засадах сучасного наукового простору, і знання повертаються з теорії одразу в практику. В основі Президентського університету закладено три P: Personality, Proffesion, Progress - індивідуальність, професіоналізм і здатність до стратегічного розвитку. В цій концепції в розвиток кожного з елементів особистості ми вкладаємо мотиваційне лідерство, психологічний розвиток, комунікації, баланс між теорією та практикою, тімлідерство, знання виробничих та бізнеспроцесів. А також - здатність кожного випускника та кожного викладача в освітньому процесі до проведення досліджень, розробки інновацій, розробки стратегій та управління всіма ризиками, пов’язаними з освітою", - сказав Шкарлет.

За його словами, плануються такі освітні напрями: інформаційні технології, кібербезпека, нанотехнології, космічні технології, біотехнології та наука про здоров'я, енергетика, глобалізація та міжнародні комунікації.

"Ми формуємо навички майбутнього, з тих топ-9 навичок ми виділили по кожному з напрямів - Personality, Proffesion, Progress - ті стратегічні мислення, критичні мислення і ті управлінські навички, які формують топ навичок майбутнього. І саме їх будемо навчати, саме їх будемо формувати в Президентському університеті. Розвиток особистості базується на ключових темах, таких як компетентність, але не тільки технічна, а й поведінкова, комунікативні навички, мотивація до розвитку та наставництва, менторство, як повернення знань в життя", - сказав Шкарлет.

Згідно з концепцією, університет здійснюватиме підготовку за рівнями бакалавр, магістр, MBA, MBI, доктор філософії.

"Але стартувати ми маємо звичайно з бакалаврату", - наголосив Шкарлет.

За його словами, освітній процес планується базувати на найкращих методиках, передусім вітчизняних, залучати при цьому будуть найкращих викладачів. Проводитиметься не тільки відбір студентів, а й відбір викладачів, методик. Окрім того, планується залучати іноземних експертів не лише на короткі програми, а й на повні курси, які будуть "здатні формувати навички з практичним кейсом в житті".

Навчання передбачатиме стажування на підприємствах, відпрацювання наслідків тих чи інших управлінських рішень, перевірку їх на практиці. Головним елементом практики, за словами Шкарлета, буде стажування як в Україні, так і за кордоном, реалізація власних наукових проєктів.

Передбачається, що навчання буде безкоштовним, студенти отримуватимуть стипендію, буде можливість грантового навчання, працевлаштування в державному секторі по завершенні навчання.

"Обов'язковою умовою перебування в Президентському університеті як здобувачів, так і науково-педагогічних працівників є певні гарантії, які закладаються в основу життєдіяльності цього університету . Передусім це соціальний пакет, безкоштовне навчання, грантове навчання, велика стипендія. Це є умовою соцстрахування, яке закладено саме в основу перебування студента і викладача в цьому університеті. Це умови працевлаштування, насамперед у державному секторі, і можливості цих студентів принести користь державі, генерувати нову хвилю державного поступового розвитку", - розповів Шкарлет.

Водночас, якщо приватна компанія висловить бажання взяти до себе на роботу такого фахівця, то, за словами міністра освіти та науки, "бізнес може на умовах трансферу запровадити цю ініціативу, але принаймні в трикратному розмірі компенсувати державі все те, що держава витратила на підготовку цього інноватора".

Шкарлет повідомив також, що старт освітнього процесу в Президентському університеті запланований на 1 жовтня 2023 року.

Він наголосив, що для запуску нової освітньої установи необхідні зміни в законодавстві і нормативній базі. Кошторис університету планується формувати коштом бюджету, за кошти бізнес-партнерів і міжнародних донорських фондів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Освіта і наука" підписав указ про створення Президентського університету майбутнього.

Зеленський 11 травня анонсував відкриття в Україні нового університету з підготовки спеціалістів у сфері безпеки.

Згодом за результатами наради в Офісі Президента стало відомо, що в Україні до вересня 2023 року планують побудувати загальнонаціональний університет, який має стати інноваційним освітнім простором для підготовки фахівців з новітніх технологій.