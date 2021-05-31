Шмигаль розповів, як будуть розвивати професійно-технічну освіту

Розвиток дуальної освіти в Україні є важливим напрямком для влади.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і наука», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Очевидно, що дуальна освіта – це майбутнє. Тому ми хочемо, щоб діти, як сказав Президент, отримували не лише теорію, з якою потім не зрозуміло що робити, а виходили вже і практично підготовленими. Тому, власне, елемент дуальної освіти у професійно-технічній сфері є критично важливим та критично необхідним», - сказав Шмигаль.

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Прем'єр-міністр наголосив, що тісна співпраця із навчальними закладами є успішною, адже тоді бізнес отримує підготовлених спеціалістів, які мають не лише якісні теоретичні знання, але й практичні навички.

Він зазначив, що позитивний сигналом у цьому контексті є підписаний главою держави Володимиром Зеленським указ про створення Президентського університету майбутнього.

«Не лише в професійно-технічній, а й у вищій освіті ми хочемо конкурувати за надзвичайно високу якість освіти для наших дітей. Коли декілька сотень дітей на початку та декілька тисяч дітей надалі зможуть отримувати якісну базову освіту як у теорії, так збалансовано і в практиці», - додав Шмигль.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Освіта і наука" підписав указ про створення Президентського університету майбутнього.

Зеленський 11 травня анонсував відкриття в Україні нового університету з підготовки спеціалістів у сфері безпеки.

Згодом за результатами наради в Офісі Президента стало відомо, що в Україні до вересня 2023 року планують побудувати загальнонаціональний університет, який має стати інноваційним освітнім простором для підготовки фахівців з новітніх технологій.