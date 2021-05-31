Шмигаль розповів про плани на 5G з наступного року

До кінця року понад 3 тисячі населених пунктів України отримають доступ до високошвидкісного інтернету.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і наука», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До кінця цього року більш як 3 тисячі населених пунктів, а це означає, що й школи в цих населених пунктах, і діти, зможуть отримати доступ до високошвидкісного інтернету. І на цьому ми не збираємося зупинятися, цю роботу будемо продовжувати», - зазначив глава уряду.

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За його словами, у сучасному світі кожній дитині слід мати доступ до комп'ютера.

«Ми маємо говорити про запровадження 5G з наступного року і в контексті загалом доступу до інтернету усіх дітей, які цього потребують», - сказав Прем'єр-міністр.

Він наголосив, що достаток родини та місце її проживання не мають бути вирішальними чинниками у здобутті дітьми якісної освіти за бажаним напрямком.

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«Розроблені на сьогодні системи і курси дистанційної освіти також дають таку змогу . Ми будемо продовжувати працювати над підвищенням якості та давати можливість дітям вчитися більш якісно», - заявив Шмигаль.

Глава уряду також сказав, що влада планує спрямувати понад 1 млрд грн на придбання техніки для навчальних закладів