Федоров розповів в ООН про плани створення цифрових можливостей для всіх українців

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у ході тематичної дискусії високого рівня з питань цифрової співробітництва і зв’язку заявив, що Україна працює над створенням доступних цифрових можливостей для всіх груп населення.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

«Ми працюємо над створенням доступних цифрових можливостей для всіх груп людей, включаючи осіб із інвалідністю, людей похилого віку, молодь і молодих батьків», - сказав міністр.

Федоров наголосив, що для українського уряду цифрова трансформація є пріоритетом у всіх сферах, і мета - «створити успішну цифрову країну з рівними можливостями для всіх». За його словами, на сьогодні Україна є першою країною у світі з цифровими паспортами і четвертою у Європі – з цифровими посвідченнями водія. Він також розповів про цифровий бренд країни – застосунок Дія.

Міністерство цифрових трансформацій, за його словами, провело комплексне дослідження з проблем «цифрового розриву». Результати свідчать про недоступність цифрових технологій і брак базової цифрової грамотності як ключових чинників подолання «розриву», зазначив Федоров.

Для розв’язання цієї проблеми, сказав міністр, уряд запускає цифрові сервіси для українців і працює над забезпеченням високошвидкісного інтернету для 95 % громадян. Федоров також розповів, що цього року за допомогою оптичного волокна буде охоплено близько 6 тисяч об'єктів соціальної інфраструктури – школи, лікарні, бібліотеки в невеликих селах і сільських районах.

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«Ще один виклик, з яким ми стикаємося, - це цифрова грамотність і довіра до цифрових послуг, - сказав віцепрем’єр. - Тому ми запустили проект Diia.Digital Literacy».

Уряд, за його словами, планує навчити 6 мільйонів українців основних навичок роботи з цифровими технологіями за три роки.

Федоров також розповів про розробку Стратегії цифрової доступності для створення «реального безперешкодного середовища для всіх».

Як повідомляв Укрінформ, більше 100 партнерів з державного та приватного сектору приймають цифрові документи у застосунку Дія.

Україна стала першою країною у світі, в якій електронні паспорти мають таку саму юридичну силу, як і фізичні аналоги.