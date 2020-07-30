Третина шкіл в Україні не мають доступу до швидкісного інтернету

В Україні понад 6 тисяч шкіл не мають доступу до високошвидкісного інтернету.

Про це під час презентації в Укрінформі першого дослідження Міністерства цифрової трансформації щодо наявності доступу населення до високошвидкісного інтернету повідомив керівник експертної групи з розвитку фіксованого швидкосмугового інтернету Андрій Набок.

"Останнім часом, коли діти навчались дистанційно, виявилася велика проблема, коли немає оптичного інтернету - як у школі, звідки вчителі можуть здійснювати навчання учнів, так і в самому населеному пункті, де діти не мають можливості користуватись такою послугою. На сьогоднішній день у нас більше 6 тисяч шкіл, які не мають оптичного підключення - і це 39% від загальної кількості шкіл", - зазначив він.

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Крім того, за інформацією Мінцифри, 9703 заклади дошкільної освіти, Інклюзивно-ресурсних центрів та ПТУ, а також 646 лікарень, 7 517 поліклінік та ФАПів, 542 ЦНАПи, 3331 заклад Мінсоцполітики та понад 30 тисяч закладів культури та спорту не мають доступу до високошвидкісного інтернету.

"Наша мета - забезпечити можливість підключення до 100 Мбіт/сек для 95% сільського населення. Як ми будемо цього досягати: перш за все через підключення закладів соціальної інфраструктури - дитячі садочки,школи, лікарня, тощо", - сказав заступник міністра цифрової трансформації з розвитку інфраструктури Олександр Шелест.

Усі ці заклади, наголосив заступник міністра, повинні мати підключений якісний канал, а також в таких закладах має бути побудована внутрішня інфраструктура.

"Виходячи з кількості таких об'єктів, з кількості населених пунктів і середньої вартості підключення, була і визначена сума - це майже 5,5 млрд грн. Із них - 3,3 млрд необхідно виділити для підключення самого каналу до об'єкту і понад 2 млрд грн - для побудови якісної локальної мережі", - додав він.

Представник Мінцифри зауважив, що відомство вже готує фінансовий запит до Міністерства фінансів на наступний рік.

Також міністерство, за словами Шелеста, реалізовуватиме Національну стратегію розвитку широкосмугового доступу до інтернету.