Президент підписав указ про створення університету майбутнього

Президент підписав указ про створення університету майбутнього

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Президентського університету майбутнього.

Глава держави підписав документ під час форуму "Україна 30. Освіта і наука", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із задоволенням хочу підписати указ про створення нашого університету, Президентського університету майбутнього", - зазначив Зеленський.

За його словами, це має бути заклад вищої освіти, який "готуватиме людей майбутнього, який збере в одному місці кращих викладачів і навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту нашої держави у дуже важливих, пріоритетних, найактуальніших напрямках".

Президент розповів, що в університеті готуватимуть спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічної, енергетичних та біотехнологій.

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"Наша мета - це найкращі умови, найкращі викладачі, найкращі учні з усієї України, які будуть навчатися безкоштовно, а потім працювати в державі, реалізовуватись тут, в Україні, на благо нашої держави, на захист кожного українця", - зауважив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 11 травня анонсував відкриття в Україні нового університету з підготовки спеціалістів у сфері безпеки.

Згодом за результатами наради в Офісі Президента стало відомо, що в Україні до вересня 2023 року планують побудувати загальнонаціональний університет, який має стати інноваційним освітнім простором для підготовки фахівців з новітніх технологій.

Фото: president.gov.ua

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