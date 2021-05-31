Президент підписав указ про створення університету майбутнього

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Президентського університету майбутнього.

Глава держави підписав документ під час форуму "Україна 30. Освіта і наука", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із задоволенням хочу підписати указ про створення нашого університету, Президентського університету майбутнього", - зазначив Зеленський.

За його словами, це має бути заклад вищої освіти, який "готуватиме людей майбутнього, який збере в одному місці кращих викладачів і навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту нашої держави у дуже важливих, пріоритетних, найактуальніших напрямках".

Президент розповів, що в університеті готуватимуть спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічної, енергетичних та біотехнологій.

"Наша мета - це найкращі умови, найкращі викладачі, найкращі учні з усієї України, які будуть навчатися безкоштовно, а потім працювати в державі, реалізовуватись тут, в Україні, на благо нашої держави, на захист кожного українця", - зауважив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 11 травня анонсував відкриття в Україні нового університету з підготовки спеціалістів у сфері безпеки.

Згодом за результатами наради в Офісі Президента стало відомо, що в Україні до вересня 2023 року планують побудувати загальнонаціональний університет, який має стати інноваційним освітнім простором для підготовки фахівців з новітніх технологій.

Фото: president.gov.ua