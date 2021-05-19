Навчання у Кіберцентрі UA30: українські експерти боролися з атаками естонських «хакерів»

У Кіберцентрі UA30, який напередодні відкрив Президент Володимир Зеленський, пройшли триденні спільні навчання українських та естонських експертів з кібербезпеки.

Про це повідомила експертка проєкту EU4DigitalUA, спеціалістка з кібербезпеки естонської Академії електронного врядування (eGA) Мерле Майгре, передає Укрінформ.

«Подібних навчань може бути багато. Але унікальна риса тих, які були проведені 17-19 травня, що вони дозволяють наочно побачити, яким чином та якими інструментами користуються зловмисники, щоб реалізувати кібератаки. І, знаючи все з обох сторін, відповідним службам буде легше перешкоджати незаконним діям», - сказала Майгре.

Проходило навчання в рамках проєкту EU4DigitalUA, який зосереджений, зокрема, на розвитку кібербезпеки. Під час нього учасники були присутні на тренінгах, а також «наживо» боролися з атаками хакерів, в ролі яких виступали фахівці естонської спеціалізованої агенції, що займається кіберзахистом.

Іноземні експерти реалізували непередбачувані сценарії та продемонстрували як класичні, так і приховані кібератаки українським фахівцям. Також організатори проєкту вручили командам учасників кубки за участь у навчанні.

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«Реалізація таких проєктів – це те, на чому спеціалізуються фахівці в Естонії. І ми раді, що мали нагоду поділитися цими знаннями з нашими українськими колегами. Це було надзвичайно корисно з професійної точки зору та гарний досвід в плані навчання», - додала Майгре.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський відкрив Кіберцентр UA30, фахівці якого мають запобігати віртуальним атакам на українські об'єкти.