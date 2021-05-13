Будівництво Кіберцентру UA30 коштувало близько 6 мільйонів

На будівництво Кіберцентру UA30 і закупку необхідного обладнання було витрачено близько 6 млн грн.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) Юрій Щиголь під час пресбрифінгу 13 травня.

"Відкриття Кіберцентру за такий короткий проміжок часу, мабуть, є першим в державі позитивним прикладом державно-приватного партнерства. Були задіяні благодійні внески, внески міжнародних партнерів та державне фінансування. Ремонт та будівництво - це була благодійна допомога, придбання та оновлення обладнання, яке не оновлювалось і не функціонувало протягом кількох років у зв'язку із завершенням дії ліцензії відбувалось за державні кошти, а комунікаційна складова і презентація центру - це була міжнародна технічна допомога. В цілому (було витрачено - ред.) близько 6 мільйонів гривень", - розповів Щиголь.

Кіберцентр UA30 / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Він додав, що завдяки спільним зусиллям вдалось в досить короткі строки розпочати роботу Кіберцентру, який передусім бере на себе захист критичної інформаційної інфраструктури. Це державні реєстри, цифрові послуги, державні інформаційні ресурси, інформаційні системи критичних підприємств. Щиголь розповів, що також центр стане адміністратором безпеки Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, куди до 2024 року мають бути перенесені 80% реєстрів.

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До складу Кіберцентру також увійшов оновлений тренінговий центр. За словами Щиголя, це єдина в Україні установа, що дає можливість відпрацьовувати реальні сценарії кібератак у навчальному процесі та отримувати практичні навички для роботи в реальному середовищі. У світі налічується близько 20 таких платформ, шість з яких знаходяться в США.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський відкрив 13 травня Кіберцентр UA30, фахівці якого мають запобігати віртуальним атакам на українські об'єкти.

У Кіберцентрі розміщена команда CERT-UA - це єдина в Україні сертифікована команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події, яка щоденно в режимі 24/7 здійснює відбиття кібератак та кіберінцидентів.