На базі Кіберцентру UA30 працює єдина в Україні команда реагування на надзвичайні події

В Україні відкрили оновлений державний центр реагування на кіберінциденти - Кіберцентр UA30, в якому працює єдина в Україні команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події - CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine).

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) Юрій Щиголь під час відкриття Кіберцентру 13 травня.

"В цьому Кіберцентрі розміщена команда CERT-UA - це єдина в Україні сертифікована команда, яка є учасником міжнародного форуму з кібербезпеки. Це люди, які щоденно в режимі 24/7 здійснюють відбиття кібератак та кіберінцидентів", - сказав Щиголь.

Він додав, що в Кіберцентрі UA30 об'єднані найновіші технології доступні в нашій країні та найкращі фахівці у сфері кіберзахисту та кібербезпеки. Окрім центру реагування на кіберінциденти, на базі Кіберцентру діє також центр здобуття навичок та знань у сфері кіберзахисту, до складу якого входить оновлений тренінговий майданчик з унікальною технологією відпрацювання реальних сценаріїв кібератак у навчальному середовищі.

За словами заступника Держспецзв'язку Віктора Жори, загалом Україні потрібно 5-6 подібних команд реагування на комп'ютерні надзвичайні події для забезпечення повноцінного захисту у кіберпросторі.

Щиголь зазначив, що окрім забезпечення обладнанням для посилення кіберзахисту в Україні необхідна професійна підготовка фахівців. Для цього на базі Кіберцентру функціонує тренінговий майданчик, де вже в понеділок, 17 травня, розпочнуться унікальні для України навчання.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський відкрив 13 травня Кіберцентр UA30, фахівці якого мають запобігати віртуальним атакам на українські об'єкти.