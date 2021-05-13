Оновлену Стратегію кібербезпеки винесуть на розгляд РНБО

Новий проєкт Стратегії кібербезпеки України найближчим часом буде винесено на розгляд Ради національної безпеки й оборони.

Про це розповіла керівник служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки апарату РНБО Наталія Ткачук під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) за дорученням Президента України вже завершив роботу над проєктом нової стратегії, і ми очікуємо, що його буде винесено на розгляд РНБО», - сказала Ткачук.

За її словами, до роботи над проєктом були залучені СБУ, Держспецзв'язку, Нацполіція, НБУ, Генштаб ЗСУ, Міноборони, Міністерство цифрової трансформації, комітети ВР, представники приватного сектору та міжнародні партнери.

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Ткачук наголосила, що новий проєкт стратегії є відкритим документом, його оприлюднено в повному обсязі на сайті РНБО. За її словами, багато пропозицій, які вносились під час роботи над документом, були враховані.

Представниця апарату РНБО також звернула увагу на те, що в Україні наразі відсутній перелік об’єктів критичної інфраструктури та відповідний закон у цій сфері, що суттєво ускладнює роботу із кіберзахисту, а також не повною мірою імплементовано Конвенцію Ради Європи з кіберзлочинності.

На її думку, потребує поліпшення і система підготовки кадрів у сфері кібербезпеки.

Ткачук нагадала, що в 2014 році, з початком гібридної агресії РФ, Україна перетворилась на полігон, де випробувалась кіберзброя РФ. Тоді вперше військові дії країни-агресора супроводжувались атаками на об’єкти критичної інфраструктури України. У 2016 році було прийнято Стратегію кібербезпеки, яка стала основою розбудови національної системи кібербезпеки.

Україна вже може ділитись досвідом локалізації кібератак, і велика заслуга в цьому кіберволонтерів, які підтримували державні органи у боротьбі з агресором, наголосила представниця апарату РНБО.

При цьому, на її переконання, до складу Національного координаційного центру кібербезпеки необхідно ввести фахівців Міністерства закордонних справ.

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«Дуже суттєво зростає роль міжнародного співробітництва. І ми бачимо, що наступним членом НКЦК має сати МЗС. Тому що без міжнародної взаємодії неможливо подолати актуальні кіберзагрози», - наголосила Ткачук.

Як повідомлялось, 14 вересня 2020 року Президент України Володимир Зеленський Указом № 392 увів у дію рішення РНБО України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України".