Шахрайство та фішингові атаки — які кіберзлочини найпоширеніші в Україні

Серед найпоширеніших порушень у кіберпросторі в Україні можна виділити фішингові атаки, онлайн-шахрайство та поширення шкідливого програмного забезпечення.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Кропива під час форуму "Україна 30. Безпека держави", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Упродовж поточного року ми відмічаємо та характеризуємо такі виклики, які пов’язані з фішинговими атаками, вони займають провідну позицію серед кіберзагроз на території нашої держави. Окрім того, потрібно зазначити, що також значну роль (серед усіх кіберпорушень в Україні — ред.) займає розповсюдження шкідливого програмного забезпечення", — розповів Кропива.

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За його словами, серед інших найбільш поширених кіберпорушень у нашій державі — протиправний контент в Інтернеті, який деструктивно впливає на компанії, громадян, державу у цілому, а також онлайн-шахрайство.

Говорячи про фішингові атаки, перший заступник начальника Департаменту кіберполіції уточнив, що громадяни, у випадку, якщо їм надходять якісь незрозумілі, невідомі листи або навіть очікувані листи, то при переході за цими посиланнями їм потрібно звертати увагу на доменне ім’я, на яке вони переходять, бо це найбільш ключова особливість фішингового ресурсу — хакер не в змозі зробити ідентичне доменне ім’я. Водночас дизайн сторінки може бути ідентичним у більшості таких випадків.

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"Лише упродовж 4 місяців цього року підрозділи Департаменту кіберполіції беруть участь у розслідуванні близько 9 тис. кримінальних проваджень. За цей проміжок часу нами було ідентифіковано 1890 осіб, які причетні до кіберзлочинів. До департаменту кіберполіції звернулося більше 62 тис. громадян та їм була надана необхідна кваліфікована допомога", - сказав він.

Кропива зазначив, що кіберполіцейські також цьогоріч взяли участь у 12 міжнародних спеціальних поліцейських операціях, і за цей же проміжок часу було ідентифіковано та знешкоджено 10 організованих злочинних груп та три злочинні організації, що вчиняють кіберзлочини.

Як повідомлялося, у Харківській області кіберполіція ліквідувала шахрайський call-центр, його працівники викрадали гроші з банківських карток громадян.