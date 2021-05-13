СБУ фіксувала збільшення хакерських атак у період скупчення військ РФ біля кордонів

СБУ фіксувала зростання кібератак у період скупчення російських військ на кордонах України.

Про це повідомив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», передає кореспондент Укрінформу.

«Ми фіксували зростання кібератак у період накопичення військ РФ поблизу кордонів України», - сказав Вітюк.

Як позитивний приклад протидії Вітюк відзначив, що у березні СБУ заблокувала і не допустила кібератаку, яка здійснювалась підконтрольним спецслужбам РФ хакерським угрупованням Armageddon на органи державної влади. Атака була спрямована на отримання доступу до закритої інформації. «Там мішенню були понад 20 державних органів», - зазначив він.

Вітюк поінформував, що у 2021 році СБУ було припинено понад 600 різних кібератак та кіберінцидентів.

Як повідомляв Укрінформ, 16 березня кіберфахівці Служби безпеки України заблокували масштабну кібератаку підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання Armageddon - через дії хакерів куратори з РФ могли отримати доступ до секретних даних вищих органів держвлади України. Про виявлені кіберзагрози СБУ поінформувала органи державної влади через платформу MISP-UA.