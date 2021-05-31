У Президентському університеті майбутнього буде кластер біотехнологій з клінікою

У Президентському університеті майбутнього буде створений окремий кластер, присвячений біотехнологіям, із сучасною лабораторією та клінікою.

Про це під час форуму "Україна 30. Освіта і наука" повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішні виклики у сфері охорони здоров'я засвідчують, що медицина не може бути самостійною, вона йде нога в ногу з інженерією. Наші сьогоднішні студенти не можуть бути просто студентами-медиками, вони сьогодні повинні ставати конструктрами, дослідниками, винахідниками. І щоб усе це зробити в одному ключі, ми вирішили запустити новий етап підготовки наших студентів у межах реагування на нові загрози. Окремий кластер в університеті Президента буде присвячений біотехнологіям", - сказав Ляшко.

За його словами, планується створити єдиний інноваційний простір, в якому студенти здобуватимуть знання. Поєднавши біотехнології та предмети науки про охорону здоров'я, можна буде підготуватися до реагування на біологічні загрози, хронічні неінфекційні захворювання, старіння населення, інфекційні хвороби, наголосив міністр.

Крім того, зазначив Ляшко, у кластері планується створити сучасну лабораторію з третім рівнем захисту (тобто придатну для роботи з мікроорганізмами, які можуть спричинити серйозні та потенційно летальні захворювання в результаті зараження через повітря) та університетську клініку.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Освіта і наука" підписав указ про створення Президентського університету майбутнього. В університеті готуватимуть спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічної, енергетичних та біотехнологій.

Університет планується побудувати до вересня 2023 року.