Із семи КПВВ на сході України повноцінний пропуск здійснюється лише в одному

Із семи відкритих КПВВ у районі проведення ООС повноцінний пропуск здійснюється лише в одному - «Станиці Луганській».

Про це йдеться у тижневому звіті штабу ООС щодо роботи КПВВ у районі проведення операції Об'єднаних сил, повідомляє Укрінформ.

"З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській». Пасажиропотік там у порівнянні з минулим тижнем збільшився на 15%. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшло 6 684 особи, а на контрольовану територію – 7 321 особа", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за рішенням Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

Зокрема, навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують рух тільки для окремих громадян, двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 305 осіб та 47 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 436 осіб та 70 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Водночас російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 30 осіб, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

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Також повідомляється, що прикордонники виявили 5 громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.

Окрім того, йдеться у звіті, через КПВВ «Новотроїцьке» та «Щастя» проїхало 6 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем. Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців для населення тимчасово окупованої території України доправили будівельні матеріали, медичне обладнання та товари медичного призначення. Загальна вага гуманітарної допомоги склала близько 71,1 тонни.

Як повідомляв Укрінформ, Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід високо оцінила те, що з українського боку відкриті усі КПВВ на лінії розмежування у Донецькій області.

Фото: ДПСУ