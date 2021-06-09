Україна в ТКГ закликала звільнити з полону окупантів чотирьох тяжкохворих українців

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав звільнити чотирьох важкохворих громадян України, яких утримує окупаційна влада в ОРДЛО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє українська делегація ТКГ у Телеграмі.

"Під час сьогоднішніх консультацій ТКГ у форматі відеоконференції глава української делегації Кравчук закликав звільнити чотирьох громадян України, яких утримує окупаційна влада в ОРДЛО та які знаходяться у важкому стані, для забезпечення їх належного лікування", - йдеться у повідомленні.

Також, посилаючись на гуманітарне право, Кравчук закликав російську сторону розблокувати роботу КПВВ зі свого боку, зважаючи на початок періоду відпусток та шкільних канікул.

Під час засідання українська сторона надала деякі ініціативи у сфері безпеки. Вона запропонувала повернутися до повного та всеосяжного режиму припинення вогню, узгодити план розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування та створити безпечні умови для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення.

"Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів. На жаль, наші пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що українська сторона зосереджує зусилля на реалізації таких заходів, дотримання режиму припинення вогню та вдосконалення координаційного механізму його забезпечення; безперешкодний доступ міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб і їх звільнення; розблокування російською стороною роботи КПВВ; забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України.

Також наголошується на важливості якнайшвидшго створення міжнародної групи експертів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ОБСЄ для оцінювання екологічних ризиків від неконтрольованого затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляв Укрінформ, окупанти не випускають з «ДНР» дітей, які їдуть в Україну.