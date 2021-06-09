Окупанти не випускають з «ДНР» дітей, які їдуть в Україну - Денісова

Окупаційна влада «ДНР» порушує права дітей на освіту та свободу пересування, про що свідчить її рішення обмежити виїзд дітей старше 14 років, у яких немає паспорта громадянина України, РФ, закордонних паспортів цих країн чи «паспорта ДНР».

Як передає Укрінформ, про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поінформувала у Телеграмі.

«Дітей цього віку на блокпосту «Оленівка» висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області. Таким чином, діти не зможуть своєчасно подати документи для вступу до закладів освіти», - поінформувала Денісова.

Вона уточнила, що раніше дітям 14-16 років представники так званої «ДНР» дозволяли виїжджати за свідоцтвом про народження разом з одним з батьків.

Український омбудсман звернулася до СММ ОБСЄ в Україні з проханням сприяти дітям, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, у забезпеченні їхнього права на освіту та свободу пересування.

«Наголошую, що згідно з міжнародним гуманітарним правом щодо захисту цивільного населення під час збройних конфліктів, держави-учасниці зобов’язані вживати всіх можливих заходів, з метою гарантування захисту та догляду за дітьми, яких торкається збройний конфлікт», - зазначила Денісова.

Український омбудсман нагадала, що з 7 червня в Україні почали роботу освітні центри «Донбас–Україна», створені для організації вступу до українських закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

Як повідомлялося, 25 травня Міністерство освіти і науки оприлюднило покрокову інструкцію для вступників з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей у 2021 році.