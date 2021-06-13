Випускники з ОРДЛО можуть подавати документи на підготовчі курси до 29 червня - МінТОТ

Уряд ухвалив продовжити до 29 червня термін подання документів на підготовчі курси у вишах для випускників шкіл з ОРДЛО.

Про це в ефірі каналу "Україна24" розповіла заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук, повідомляє Укрінформ.

На запитання, чи врахує влада бажання дітей, яких окупанти не випускають на підконтрольну Україні територію, Голованчук відповіла: "Міністерство обов'язково врахує. Ми вже прийняли рішення щодо продовження подачі документів на підготовчі курси. Спочатку було встановлене 20 червня. Зараз прийнято рішення про продовження терміну до 29 червня. Відповідно, будемо максимально довго відтерміновувати початок навчання".

Заступниця міністра порадила абітурієнтам "використовувати будь-яку можливість, щоб виїхати на вільну територію України й продовжувати тут навчання".

Як повідомляв Укрінформ, через те, що незаконні збройні формування блокують роботу КПВВ і запроваджують додаткові обмеження на період проведення зовнішнього незалежного оцінювання, більшість дітей з непідконтрольних територій проходитимуть тестування на додатковій сесії.

Станом на 12 червня із семи відкритих КПВВ у районі проведення ООС повноцінний пропуск здійснюється лише в одному - "Станиці Луганській".