Окупаційна адміністрація ОРДО взяла тисячі дітей у заручники - Резніков

Підконтрольні РФ структури в тимчасово окупованих районах Донецької області намагаються заблокувати виїзд дітей на підконтрольну уряду України територію, змушуючи їх по досягненні 14-ліття отримувати фейкові "паспорти" від окупаційних режимів, а також громадянство Росії.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, коментуючи рішення окупаційної адміністрації обмежити виїзд дітей віком від 14 років, у яких немає паспорта громадянина України, РФ, закордонних паспортів цих країн чи «паспорта ДНР», передає Укрінформ з посиланням на Мінреінтеграції.

Як зазначається, раніше виїзд дітей 14-16 років з території ОРДО дозволявся на підставі українського свідоцтва про народження.

"Йдеться про захоплення заручників у чистому вигляді. Раніше я неодноразово казав про те, що наші громадяни на тимчасово окупованих територіях – це заручники. Зараз усі бачать чергове наочне підтвердження. Дітей з батьками просто розвертають", - заявив Резніков.

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Він зазначив, що така практика різко посилилася останні декілька тижнів. Він розцінює це як відповідь Росії на програму реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій, яку розширює Україна.

Резніков нагадав, що торік були спрощені умови вступу абітурієнтів з ТОТ до українських вишів. Цьогоріч запроваджено програму додаткової підготовки, коли діти впродовж двох місяців зможуть безкоштовно жити у гуртожитках, отримувати стипендію і готуватися до навчання. У програмі беруть участь 23 університети.

За словами урядовця, все більше людей розуміє, що жодних перспектив для дітей в ОРДЛО немає, тому окупаційна влада намагається заблокувати перетин лінії розмежування.

"Як привід використовується епідемія коронавірусу, тепер ще додаються формальні заборони для дітей... Ми звернемо увагу на ці дії наших міжнародних партнерів, у першу чергу – США, Франції та Німеччини, а також ОБСЄ. Це неприпустимо. Брати дітей у заручники через політичні мотиви – це і є тероризм. Більше того, це наочний доказ того, як російська сторона насправді “прагне” врегулювання», - заявив віцепрем’єр-міністр.

Він наголосив, що Мінреінтеграції працює над спрощенням процедури отримання молоддю з ТОТ перших українських паспортів. "Зараз ми проводимо консультації з іншими органами влади, щоб напрацювати оптимальну модель", - додав Резніков.

Як повідомлялося, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що окупаційна влада «ДНР» порушує права дітей на освіту та свободу пересування, про що свідчить її рішення обмежити виїзд дітей старше 14 років, у яких немає паспорта громадянина України, РФ, закордонних паспортів цих країн чи «паспорта ДНР».

7 червня в Україні розпочали роботу освітні центри «Донбас–Україна» та «Крим-Україна», створені для організації вступу до українських закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

У 2021 році Мінреінтеграції запустило пілотний проєкт, який передбачає проведення курсів з підготовки до вступу в державні заклади вищої освіти для молоді з тимчасово окупованих територій та стипендії.