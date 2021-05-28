Резніков назвав «гарячі» питання, які треба вирішити в рамках «Мінська»

Українська сторона вважає за важливе розблокувати роботу переговорних майданчиків в рамках Мінського процесу, щоб вирішувати гуманітарні питання, включаючи розблокування роботи КПВВ та підготовку нового обміну утримуваними особами.

Про це у п’ятницю в Брюсселі під час зустрічі з журналістами за підсумками дводенного візиту до Європейських інституцій і НАТО розповів віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є важливим питання розблокування роботи, в тому числі на переговорних майданчиках Мінського процесу, хоча б заради гуманітарних ідей. Це відкриття КПВВ і їх розблокування, це можливості наступного етапу обміну утримуваних осіб, це доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних в тюрмах. Це дуже важливо, оскільки тюрма «Ізоляція» - це справжній концтабір, про що написав український журналіст Стас Асєєв. Про все це я розповідав європейським колегам», - зауважив Резніков.

Він повідомив, що запросив пана Еймена Гілмора (Eamon Gilmore), спеціального представника ЄС з прав людини, відвідати Україну, та поінформував європейську сторону про створення українського Центру розбудови миру, який, серед іншого, буде займатися документальною фіксацією фактів порушення прав людини.

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, як саме Українська сторона виконує вимогу ЄС щодо доставки гуманітарної допомоги населенню по обидві сторони від контактної лінії, з урахуванням тривалого блокування бойовиками будь-якого руху через КПВВ, Резніков наголосив, що наразі у пропуску гуманітарних вантажів окупаційна влада не створює жодних перешкод.

«Тут складнощів немає. Окупаційні режими, які сьогодні панують поки що, тимчасово, в Донецьку і в Луганську, вони придумують будь-які завади, щоб не пускати людей через КПВВ, але з радістю приймають гуманітарну допомогу. В новому збудованому КПВВ «Щастя», де є режимна сервісна зона, проходження гуманітарних вантажів вже відбувається декілька місяців поспіль - від Червоного Хреста, від ООН, від Європейських наших партнерів, - гуманітарні вантажі вони приймають без жодних проблем. Звісно, що ми цьому сприяємо, тому що там живуть наші громадяни, які знаходяться в окупації, по суті, перебувають у заручниках», - сказав віцепрем’єр-міністр України.

Читайте також: Резніков обговорив з генсекретаркою ОБСЄ ситуацію на сході України

Як вже повідомлялося, Європейський Союз вчора оголосив про виділення Україні 25,4 мільйона євро для гуманітарної допомоги людям в зоні конфлікту, що довело загальний обсяг такої допомоги від європейських партнерів з 2014 року до 190 мільйонів євро. Ці гроші використовуються на задоволення першочергових потреб населення по обидві сторони від контактної лінії, для забезпечення доступу до медичного обслуговування, для відновлення пошкоджених війною будівель, лікарень та шкіл.