В Україні нарахували вже майже 1,5 мільйона переселенців - Мінсоцполітики

Станом на 8 червня, в Україні зареєстровані майже 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

Як передає Укрінформ, про це інформує Міністерство соціальної політики у Фейсбуці.

Зокрема зазначається, що наразі зареєстровані 1 469 676 осіб, з яких 1 192 751 сімей, 195 390 — діти до 18 років, 395 193 осіб працездатного віку та 51 549 осіб з інвалідністю.

Згідно з оприлюдненою інфографікою, найбільше внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в Донецькій області — 513 639 осіб, Луганській області — 283 931 особа, м. Київ — 165 369 осіб, Харківській області — 136 429 осіб.

Найменше зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб у Тернопільській області — 2 162 особи, Чернівецькій — 2 416, Волинській — 3 127, Закарпатській області — 3 380 осіб.

Як повідомлялося, у травні 2021 року Кабінет Міністрів розподілив понад 26 млн грн субвенції з державного бюджету на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб.