Україна восени проведе форум переселенців - Резніков

Віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на зустрічі зі спеціальним представником ЄС з прав людини Емоном Гілмором обговорив питання порушення прав людини на тимчасово окупованих РФ територіях України і повідомив, що Україна проведе форум ВПО.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Місцеве населення окупованих Донеччини, Луганщини та Кримського півострова стикається зі штучним перериванням зв'язків з Україною. Окрім того, що заблоковане вільне пересування громадян через лінію дотику та адмінмежу, окупаційні режими продовжують блокування доступу агенції ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, СММ ОБСЄ до непідконтрольних уряду України територій, зокрема і до місць утримання полонених, які знаходяться в нелюдських умовах. Я переконаний, що ми маємо примусити російську сторону забезпечити діяльність моніторингових органів, відповідно до міжнародного права, Статуту ООН, відповідним резолюціям Генасамблеї ООН, а також національному законодавству", - сказав Резніков.

Він підкреслив, що новий режим санкцій ЄС за порушення прав людини має стати важливим інструментом для притягнення до відповідальності винних у злочинах на окупованому півострові.

За даними пресслужби, окремо було проговорено ситуацію із незаконно утримуваними РФ громадянами України, гуманітарні аспекти, що виникли через збройну агресію РФ проти України та ситуацію із пандемією коронавірусної інфекції на тимчасово окупованих територіях.

Резніков додав, що ефективний моніторинг ситуації з правами людини на окупованих українських територіях повинен здійснюватися лише за існуючими міжнародно-правовими стандартами.

Своєю чергою Гілмор наголосив на незмінній підтримці України у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність, а також підкреслив важливість подальших політико-дипломатичних зусиль з метою забезпечення дотримання прав людини на окупованих територіях України.

Резніков подякував Євросоюзу за підтримку створення "Кримської платформи" та готовність розглянути місце платформи в комплексній політиці невизнання Євросоюзу щодо тимчасово окупованого Криму.

Він наголосив на тому, що питання Криму повинно бути на міжнародному порядку денному нарівні із збройною агресією та окупацією територій східної України.

Також український віцепрем‘єр озвучив зацікавленість у залученні європейських експертів до роботи з напрацювання програми, спрямованої на захист прав дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Він повідомив, що восени Україна проведе Форум внутрішньо переміщених осіб.

"На жаль, пандемія коронавірусу, з якою зіткнувся увесь світ, змінила наші початкові плани привітати вас в Україні наприкінці березня 2020 року. Однак ми дуже чекаємо на ваш візит до України і зробимо все можливе, щоб допомогти вам відвідати адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом. Ваша поїздка матиме особливе значення для розвитку співпраці Україна-ЄС у сфері прав людини, оскільки буде першим візитом до України такого важливого інституту як Спеціальний представник ЄС з прав людини", - наголосив Резніков.

Гілмор підтвердив наміри щодо візиту в Україну та відзначив важливість створення Центру з розбудови миру.

Як повідомлялося, віцепрем‘єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков перебуває з офіційним візитом в Брюсселі 27-28 травня.

Фото: Мінреінтеграції