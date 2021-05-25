В Україні на обліку - понад 1,4 мільйона переселенців

Станом на 24 травня в Україні на обліку перебувають 1 467 720 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

«Станом на 24 травня 2021 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 467 720 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, найбільше внутрішньо переміщених осіб перебувають на обліку в Донецькій (513 324 особи) та Луганській областях (283 665), а також у Києві (164 678 осіб).

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Водночас найменше ВПО обліковано на Тернопільщині - 2 155 осіб, Буковині - 2 411 та Рівненщині - 3 041.