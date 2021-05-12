На житло для переселенців виділили понад ще 26 мільйонів

Кабінет Міністрів розподілив понад 26 млн гривень субвенції з державного бюджету на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 12 травня розподілив субвенцію з державного бюджету та направив 26,1532 млн гривень на придбання житла внутрішньо переміщеним особам", - йдеться у повідомленні.

Так, за рахунок відповідного розподілу планується придбати 81 об'єкт нерухомості для приблизно 266 ВПО у наступних населених пунктах:

Дніпропетровської області - Слобожанська селищна територіальна громада, Іларіонівська селищна територіальна громада Павлоградська міська територіальна громада Донецької області – Лиманська міська територіальна громада, Добропільська міська територіальна громада, Краматорська міська територіальна громада, Покровська міська територіальна громада Житомирської області - Горщиківська сільська територіальна громада, Овруцька міська територіальна громада Запорізької області - Новобогданівська сільська територіальна громада, Бердянська міська територіальна громада Івано-Франківської області - Коломийська міська територіальна громада Луганської області - Троїцька селищна територіальна громада, Білолуцька селищна територіальна громада, Старобільська міська територіальна громада Миколаївської області - Веселинівська селищна територіальна громада, Первомайська міська територіальна громада Полтавської області - Оржицька селищна територіальна громада Сумської області - Шосткинська міська територіальна громада Харківської області - Первомайська 1 міська територіальна Хмельницької області - Волочиська міська територіальна громада, Городоцька міська територіальна громада Чернігівської області - Бобровицька міська територіальна громада

Читайте також: Уряд затвердив порядок надання переселенцям пільгової іпотеки

У Мінреінтеграції нагадують, що у 2021 році також збільшено фінансування на виплати грошової компенсації постраждалим, житло яких зруйновано внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, на ці цілі буде спрямовано 114 млн гривень, що у 5,7 раза більше, ніж у 2020 році.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів на засіданні 23 грудня 2020 р. ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО)». Зокрема, відтепер внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати житло у будь-якому населеному пункті, де наявне таке житло, а не лише в населених пунктах, де людина перебуває протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.

Окрім того, розширено перелік громадян, яким можуть вручити ордер на житло, якщо у внутрішньо переміщеної особи немає можливості забрати його особисто.

Також, зміни передбачають, що органи місцевого самоврядування будуть визначати додаткові критерії, за якими надаватиметься житло.