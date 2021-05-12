На житло для переселенців виділили понад ще 26 мільйонів

На житло для переселенців виділили понад ще 26 мільйонів

Укрінформ
Кабінет Міністрів розподілив понад 26 млн гривень субвенції з державного бюджету на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

"Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 12 травня розподілив субвенцію з державного бюджету та направив 26,1532 млн гривень на придбання житла внутрішньо переміщеним особам", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Житло для переселенців надають там, де воно є – Прем'єр

Так, за рахунок відповідного розподілу планується придбати 81 об'єкт нерухомості для приблизно 266 ВПО у наступних населених пунктах:

  1. Дніпропетровської області - Слобожанська селищна територіальна громада, Іларіонівська селищна територіальна громада Павлоградська міська територіальна громада
  2. Донецької області – Лиманська міська територіальна громада, Добропільська міська територіальна громада, Краматорська міська територіальна громада, Покровська міська територіальна громада
  3. Житомирської області - Горщиківська сільська територіальна громада, Овруцька міська територіальна громада
  4. Запорізької області - Новобогданівська сільська територіальна громада, Бердянська міська територіальна громада
  5. Івано-Франківської області - Коломийська міська територіальна громада
  6. Луганської області - Троїцька селищна територіальна громада, Білолуцька селищна територіальна громада, Старобільська міська територіальна громада
  7. Миколаївської області - Веселинівська селищна територіальна громада, Первомайська міська територіальна громада
  8. Полтавської області - Оржицька селищна територіальна громада
  9. Сумської області - Шосткинська міська територіальна громада
  10. Харківської області - Первомайська 1 міська територіальна
  11. Хмельницької області - Волочиська міська територіальна громада, Городоцька міська територіальна громада
  12. Чернігівської області - Бобровицька міська територіальна громада
Читайте також: Уряд затвердив порядок надання переселенцям пільгової іпотеки

У Мінреінтеграції нагадують, що у 2021 році також збільшено фінансування на виплати грошової компенсації постраждалим, житло яких зруйновано внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, на ці цілі буде спрямовано 114 млн гривень, що у 5,7 раза більше, ніж у 2020 році.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів на засіданні 23 грудня 2020 р. ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО)». Зокрема, відтепер внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати житло у будь-якому населеному пункті, де наявне таке житло, а не лише в населених пунктах, де людина перебуває протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.

Читайте також: Житло для переселенців: в Україні представили міжнародний проєкт

Окрім того, розширено перелік громадян, яким можуть вручити ордер на житло, якщо у внутрішньо переміщеної особи немає можливості забрати його особисто.

Також, зміни передбачають, що органи місцевого самоврядування будуть визначати додаткові критерії, за якими надаватиметься житло.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-