Уряд спростив умови отримання житла для переселенців

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО)», яка спрощує отримання житла.

Відповідну постанову уряд ухвалив сьогодні на засіданні, передає кореспондент Укрінформу.

Як ідеться у пояснювальній записці до проєкту постанови, відтепер внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати житло у будь-якому населеному пункті, де наявне таке житло, а не лише там, де людина перебувала протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.

Окрім того, згідно з постановою, розширено перелік громадян, яким можуть вручити ордер на житло, якщо у внутрішньо переміщеної особи немає можливості забрати його особисто, а органи місцевого самоврядування зможуть збільшити кількість ВПО, яких можна забезпечити житлом.

У пояснювальній записці також зазначається, що реалізація цієї постанови не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету.

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Як повідомлялось, у 2021 році Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України отримає збільшений бюджет на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб. Якщо за результатами 2020 року житлом буде забезпечено 74 родини, то у 2021 ця цифра зросте до понад 300.

Бюджет на придбання житла у 2021 році зросте у шість разів та становитиме близько 125 млн грн.