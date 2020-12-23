Уряд спростив умови отримання житла для переселенців
Відповідну постанову уряд ухвалив сьогодні на засіданні, передає кореспондент Укрінформу.
Як ідеться у пояснювальній записці до проєкту постанови, відтепер внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати житло у будь-якому населеному пункті, де наявне таке житло, а не лише там, де людина перебувала протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.
Окрім того, згідно з постановою, розширено перелік громадян, яким можуть вручити ордер на житло, якщо у внутрішньо переміщеної особи немає можливості забрати його особисто, а органи місцевого самоврядування зможуть збільшити кількість ВПО, яких можна забезпечити житлом.
У пояснювальній записці також зазначається, що реалізація цієї постанови не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету.
Як повідомлялось, у 2021 році Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України отримає збільшений бюджет на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб. Якщо за результатами 2020 року житлом буде забезпечено 74 родини, то у 2021 ця цифра зросте до понад 300.
Бюджет на придбання житла у 2021 році зросте у шість разів та становитиме близько 125 млн грн.