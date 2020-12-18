Ощадбанк продовжив дію платіжних карток переселенців

Картки АТ «Ощадбанк» внутрішньо переміщених осіб, що обслуговуються за тарифним пакетом «Мій рахунок», термін дії яких спливає під час карантину, не будуть блокуватись до 1 березня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

«Якщо ви не змогли забрати свою нову картку у відділенні, ви можете й надалі знімати кошти та розраховуватись старою карткою до 1 березня 2021 року», - йдеться в повідомленні.

В Ощадбанку нагадують, що банк продовжує перевипуск карток за графіком та доставляє їх до відділень. Якщо клієнт банку отримав SMS від Ощадбанку, то його перевипущена картка вже у відділенні.