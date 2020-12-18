Ощадбанк продовжив дію платіжних карток переселенців
Укрінформ
Картки АТ «Ощадбанк» внутрішньо переміщених осіб, що обслуговуються за тарифним пакетом «Мій рахунок», термін дії яких спливає під час карантину, не будуть блокуватись до 1 березня 2021 року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.
«Якщо ви не змогли забрати свою нову картку у відділенні, ви можете й надалі знімати кошти та розраховуватись старою карткою до 1 березня 2021 року», - йдеться в повідомленні.
В Ощадбанку нагадують, що банк продовжує перевипуск карток за графіком та доставляє їх до відділень. Якщо клієнт банку отримав SMS від Ощадбанку, то його перевипущена картка вже у відділенні.