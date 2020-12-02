Пенсії нарахували всім переселенцям, які не можуть виїхати з ОРДО - Ощадбанк

Пенсіонерам, зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам, які через карантин з березня 2020 року не змогли виїхати з ОРДО, пенсії нараховують у повному обсязі та своєчасно.

Про це 2 грудня під час брифінгу в Краматорську повідомила начальник філії «Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» Світлана Яківчик, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Всі кошти, які передбачені для пенсіонерів - внутрішньо переміщених осіб, які не змогли виїхати на територію, підконтрольну українській владі, у повному обсязі та своєчасно зараховуються на пенсійні карткові рахунки. І, дійсно, ці кошти очікують своїх власників, і при першому зверненні власника ці кошти доступні», - сказала Яківчик.

Вона нагадала, що наявність цих коштів пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, можуть переглянути в мобільному додатку «Ощад24/7».

Яківчик констатувала, що на сьогодні в Донецькій області зареєстровано 280 тисяч пенсіонерів - внутрішньо переміщених осіб.

Також вона зазначила, що наразі понад 100 тисяч карткових рахунків знаходяться у відділеннях банку Донецької області та очікують звернення своїх власників – пенсіонерів-переміщених осіб.

Яківчик повідомила, що Ощадбанком подовжено термін дії платіжних карток таким пенсіонерам до 1 січня 2021 року.

Вона нагадала, що відтерміновано саме ті платіжні картки, які відкрито за тарифним пакетом «Мій рахунок. Внутрішньо переміщена особа». Та додала: «Хто не встиг звіритися, або у кого немає інформації, за яким саме тарифним пакетом відкрито картковий рахунок, це можна зробити, звернувшись до контакт-центру Ощадбанку, або зателефонувавши безкоштовно на гарячу лінію банку».

Начальник філії також пояснила, що Ощадбанком подовжено термін проходження фізичної ідентифікації (коли треба прийти до банку та ідентифікувати свою особу) до 1 січня 2021 року плюс 60 днів після закінчення карантину. «Тому не потрібно хвилюватися, не потрібно відвідувати відділення банку. Залишайтеся вдома та користуйтеся своїми платіжними картками дистанційно», - звернулася вона до мешканців області.

Крім того, Яківчик нагадала, що в Ощадбанку продовжує діяти попередній запис для відвідування відділень банку через електронну чергу. Можна залишити заявку на сайті банку, а також безкоштовно зателефонувати на гарячу лінію банку та скористатися електронною чергою, підсумувала керівниця філії.