Власне житло отримали лише 10% переселенців — депутат

З усіх внутрішньо переміщених осіб від початку збройної агресії РФ лише 10 відсотків стали власниками свого житла з того часу, як переїхали на підконтрольну територію.

Про це під час онлайн-презентації спецдоповіді уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової на тему: "Реалізація права внутрішньо переміщених осіб на житло" заявив голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо загальної характеристики — наразі з ВПО 62 % саме винаймають житло, за свої власні кошти, 16 % - проживають з родичами або приймаючими сім'ями, 5 % - живуть у гуртожитках, 3 — у центрі компактного проживання ВПО, і тільки 10 % з початку збройної агресії з боку РФ, осіб і з Автономної Республіки Крим, і частин Донецької і Луганської областей — за цей час стали власниками свого житла на підконтрольній території, коли переїхали”, - поінформував Лубінець.

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За його словами, для значної частини ВПО внутрішнє переміщення з тимчасового стає постійним явищем, і ці люди постійно стикаються з тим, що не мають постійного саме свого житла на підконтрольній українській владі території, і це, на жаль, змушує їх повертатися на окуповану територію.

“Коли ми кажемо про інтеграцію ВПО в нові громади, то в першу чергу - це надання їм нового, свого житла. І тут ми маємо позитивні приклади, як в Маріуполі, який виділяє окрему програму саме з місцевого бюджету, щоб купувати житло для ВПО, і таким чином підтримувати їх і вирішувати це питання. Так само є і негативні приклади, коли громади просто відмовляються закладати ці кошти і шукати їх саме в місцевих бюджетах”, - зазначив Лубінець.

Він уточнив, що наразі в країні немає загального забезпечення всіх потреб у ВПО на житло.

“Наразі у нас діють 2 програми: одна — це програма забезпечення ВПО житлом, така, як програма “Доступне житло”, і друга — програма пільгового кредитування учасників АТО та ВПО. І одна, і друга програма є абсолютно логічними і правильними. Зокрема, друга програма викликала неабиякий інтерес з боку ВПО, і наразі в цій програмі зареєструвалися 16 тисяч сімей. І якщо ми будемо казати про приблизні розрахунки, то це в рік потрібно виділяти не менше ніж 1 мільярд гривень, щоб через деякий час повністю забезпечити потреби принаймні цих 16 тисяч сімей ВПО”, - поінформував голова комітету ВР.

При розрахунках держбюджету на 2021 рік, який вже був проголосований в першому читанні, зазначив він, абсолютно недостатньо коштів було закладено на ці 2 програми.

Депутата поінформував, що окрім цих 2 програм, з'явилася також можливість отримання так званої компенсації за зруйноване житло.

“За різними оцінками, це приблизно 50 тисяч зруйнованих приміщень по обидва боки лінії зіткнення. І щодо перших родин, то минулого тижня було прийнято рішення про виплату 10 родинам у Зайцевому та Авдіївці першої компенсацїі — 2, 7 млн грн, і таким чином саме завдяки Мінреінтеграції зрушила з місця і ця програма”, - уточнив Лубінець.

Він поінформував, що серед завдань, які необхідно вирішити, — належне фінансування програми “Доступне житло” для ВПО, збільшення житлових фондів соцпризначення для ВПО, розширення держпідтримки забезпечення ВПО житлом, зокрема, за рахунок програми пільгового кредитування, і, зокрема, - законодавче врегулювання механізму компенсації для власників зруйнованого або пошкодженого через війну майна та виділення коштів для його реалізації.

“Бо наразі це програма Кабміну (та, що запрацювала, - ред.). На жаль, для нас як нардепів, Рада (поки що — ред.) не прийняла профільний базовий закон по цьому забезпеченню”, - зазначив Лубінець.

Зі свого боку Денісова наголосила, що наразі, на жаль, держава по виконанню статті 47 Конституції - право кожної людини на житло - це питання не вирішує.

“Якщо людина хоче реінтегруватися, то потрібно, перш за все, забезпечити їй таке право”, - уточнила вона.

Як повідомлялося, 10 листопада виконувач обов’язків голови Луганської ОДА Катерина Безгинська вручила ордери та ключі від квартир двом сім’ям вимушених переселенців з прифронтового Золотого-4 та подружжю військовополонених з окупованого Луганська.