У Криму відбувається масове переселення росіян та мілітаризація молоді – експерт

Про це повідомив адмірал Ігор Воронченко, командувач Військово-морських сил України в 2016-2019 рр., на Львівському безпековому форумі, який з 9 по 14 листопада проходить в онлайн-форматі, передає кореспондент Укрінформу.

«Те, що зараз відбувається в Криму, – це виклик цілому світу: безперервне притиснення кримськотатарського населення, ускладнюється демографічна ситуація - за 6 років йдуть постійні переселення з материка російського населення і важливим аспектом є мілітаризація молоді. Я раджу подивитися парад 7 листопада 2018 року в Москві. Там замість військових йшли юноармійці та кадети. Це дуже велика проблема, це виклик і показ, що буде через 10 років, і нам прийдеться це долати. На жаль, в України зараз немає чіткої стратегії як провести деокупацію Криму», - повідомив Воронченко.

За його словами, українці втратили вже досить багато часу, щоб знайти «спільний знаменник» з партнерами, відслідкувати слабкі місця Російської Федерації і завдати по них удару, щоб повернути Крим.

«Потрібна спільна стратегія і виключення різного роду плюралізму думок партнерів щодо Росії: то знімаємо санкції, то не знімаємо, то йдемо назустріч, то будуємо другий північний потік, то не будуємо. Наші партнери повинні признати, що Росія - агресор, Росія – ворог. Без Криму, володаря в Кремлі вже не буде», - зазначив адмірал.

Він також додав, що без Криму не буде намагань зі сторони Росії створювати небезпеку в Сирії, Північній Африці, на Близькому Сході та в Середземному морі.

Як повідомляв Укрінформ, Львівський безпековий форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню стратегії безпеки в Чорному морі. Він триватиме з 9 по 14 листопада. У зв’язку із пандемією COVID-19 форум проходить у форматі експертного онлайн-марафону.