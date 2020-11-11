Права переселенців: до міжвідомчої комісії ввели представника Президента в Криму

Кабінет Міністрів вніс зміни до складу Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні та ввів до її складу представника Херсонської ОДА та постійного представника Президента України в АР Крим.

Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні на засіданні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці, згідно з урядовою постановою від 26 квітня 2017 року №329 комісія була утворена для сприяння забезпеченню реалізації міжнародно-правових зобов’язань України у галузі міжнародного гуманітарного права. Донедавна до її складу входили заступники голів Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій.

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«Оскільки Херсонська область межує з тимчасово окупованою територією АР Крим та міста Севастополь, вважається за доцільне ввести до складу Комісії представника Херсонської ОДА. Окрім того, до складу комісії ввели постійного представника Президента України в АР Крим з огляду на компетенцію Представництва у сфері захисту прав та законних інтересів громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або переселилися з тимчасово окупованих територій і перебувають в інших регіонах України», - йдеться в пояснювальній записці про проєкту постанови.

Документ погоджений без зауважень з усіма належними міністерствами та відомствами, він не потребує додаткового державного фінансування з державного чи місцевого бюджетів.