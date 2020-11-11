Права переселенців: до міжвідомчої комісії ввели представника Президента в Криму
Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні на засіданні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як зазначається в пояснювальній записці, згідно з урядовою постановою від 26 квітня 2017 року №329 комісія була утворена для сприяння забезпеченню реалізації міжнародно-правових зобов’язань України у галузі міжнародного гуманітарного права. Донедавна до її складу входили заступники голів Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій.
«Оскільки Херсонська область межує з тимчасово окупованою територією АР Крим та міста Севастополь, вважається за доцільне ввести до складу Комісії представника Херсонської ОДА. Окрім того, до складу комісії ввели постійного представника Президента України в АР Крим з огляду на компетенцію Представництва у сфері захисту прав та законних інтересів громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або переселилися з тимчасово окупованих територій і перебувають в інших регіонах України», - йдеться в пояснювальній записці про проєкту постанови.
Документ погоджений без зауважень з усіма належними міністерствами та відомствами, він не потребує додаткового державного фінансування з державного чи місцевого бюджетів.