Посол Британії зустрілася з переселенцями та кримськими татарами

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс під час свого робочого візиту на Херсонщину зустрілася з кримськими татарами та переселенцями з тимчасово окупованої території АР Крим, відвідала КПВВ на адмінмежі з Кримом.

Про це Надзвичайний і Повноважний Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні повідомила 6 листопада під час брифінгу в Херсоні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми мали зустріч дуже важливу з губернатором (головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим – ред.), і також ціллю мого візиту в область було відвідати КПВВ та зустрітися з переселенцями з Криму й кримськими татарами», - зазначила Сіммонс.

Під час спілкування з переселенцями з Криму та з кримськими татарами, пані Посол розпитувала про їх досвід та їх історії: що трапилося з їх життям після того, як вони змушені були залишити Крим. Відповідаючи на запитання кореспондента агентства, Сіммонс підкреслила, що для неї було важливо почути ці історії, щоб зрозуміти, наскільки була ефективна та допомога, «яку ми надавали в минулому і що саме нам потрібно робити в майбутньому». Вона запевнила, що всі проєкти із захисту прав людини, захисту прав переселенців, які вже реалізуються за підтримки Великої Британії, будуть продовжуватися і у майбутньому.

Читайте також: Посол Великої Британії обговорила з головою Херсонської ОДА ситуацію в регіоні

За словами Сіммонс, Велика Британія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність, демократичний розвиток України.

Також посол Британії в Україні та голова Херсонської ОДА обговорили, як імплементувати Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією на регіональному рівні.

«Щойно ми поговорили про те, як імплементувати угоду, яка була нещодавно підписана Президентом України під час візиту до Лондона, на регіональному рівні, реалізуючи спільні інвестиційні проєкти, програми. Я запропонував провести інтернет-конференцію за участю британських компаній, які можуть бути зацікавлені в інвестуванні в Херсонський регіон, і подякував пані Послу і британському народу за підтримку наших регіональних реформ», - зазначив голова ОДА.

Як повідомлялося, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінда Сіммонс перебуває на Херсонщині з робочим візитом.

Під час візиту вона обговорила з головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим політичну, економічну, гуманітарну та епідеміологічну ситуації в регіоні.