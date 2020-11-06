Посол Великої Британії обговорила з головою Херсонської ОДА ситуацію в регіоні

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс обговорила з головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим політичну, економічну, гуманітарну та епідеміологічну ситуації в регіоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство Великої Британії у Твіттері.

«Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зустрілася з головою ОДА Юрієм Гусєвим. Вони обговорили політичну, соціально-економічну ситуацію в регіоні, плани розвитку та перспективи для іноземних інвесторів, протидію поширенню COVID-19 і питання адмінмежі з Кримом», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінда Сіммонс перебуває на Херсонщині з робочим візитом.