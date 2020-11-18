США розпочали програму підтримки переселенців в Україні

Сполучені Штати Америки разом з міжнародною організацією IREX розпочали дворічну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні на загальну суму 2 млн доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Твіттері посольство США в Україні.

«Сполучені Штати раді розпочати разом із @IREXintl дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб #України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією», - йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати раді розпочати разом із @IREXintl дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб #України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією #USUkrainePartnership https://t.co/VC158iiqjq — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 18, 2020

IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів) - це міжнародна неприбуткова організація, що адмініструє інноваційні програми для розвитку лідерського потенціалу з метою покращення якості освіти, посилення впливу незалежних ЗМІ та сприяння розвитку плюралістичного громадського суспільства.

Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада Кабінет Міністрів розподілив субвенції з держбюджету на суму 3,43 млн грн для придбання житла внутрішньопереміщеним особам (ВПО). Це остання субвенція у 2020 році. Всього у поточному році, згідно з бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», було направлено 20 млн грн. У проєкті державного бюджету України на 2021 рік уряд запланував виділити на цю програму понад 125 млн грн.