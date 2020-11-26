В Україні нарахували вже 1 мільйон 458 тисяч переселенців — МінТОТ

В Україні, станом на 24 листопада, зареєстровано 1 458 737 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МінТОТ.

“Станом на 24 листопада 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 458 737 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, майже рік тому, станом на кінець жовтня 2019 року на облік було взято 1 млн 415 тис. 575 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та АР Крим.