Житло для переселенців: в Україні представили міжнародний проєкт

В Україні представили міжнародний проєкт щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Краматорську та Сєвєродонецьку на Донеччині.

Про це йшлося на пресконференції в Укрінформі з нагоди підписання меморандуму про співпрацю в рамках початку реалізації проєкту «Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб на сході України» за підтримки Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні.

«Проєкт передбачає залучення допомоги в розмірі 22 млн 100 тис. євро. Його реалізація розрахована до 2025 року та має забезпечити житлом близько 1,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. В рамках проєкту планується будівництво 500 квартир та ще придбання додатково 60 квартир у двох містах – Краматорську та Сєвєродонецьку», - повідомив Давид Макар’ян, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За його словами, міністерство готове виступити координатором проєкту, з цією метою буде створено наглядову раду за участю всіх зацікавлених сторін, щоб вже «від завтрашнього дня розпочати реалізацію цього проєкту».

«Цей п’ятирічний проєкт, який фінансується німецьким банком, продовжить нинішні зусилля уряду України та міжнародних учасників для того, щоб надати тривалі рішення у задоволенні базових потреб потерпілих від конфлікту людей у постійному житлі. У співпраці з Міністерством з реінтеграції тимчасово окупованих територій при тісній співпраці з владою Краматорська й Сєвєродонецька МОМ побудує та реконструює домівки понад 500 родин ВПО. Буде також розроблено спеціальний механізм для зацікавлених викупити ці квартири у приватну власність», - сказав Ан Нгуєн, голова Представництва МОМ в Україні.

Він зазначив, що проєкт побудовано на популярній у Західній Європі моделі доступного та екологічного комунального житла в багатоквартирних будинках. А також висловив сподівання, що проєкт дасть поштовх містобудуванню та позитивний сигнал для всього регіону у дотриманні стандартів найвищого рівня енергоефективності та екологічності.

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Тим часом, міський голова Краматорська Андрій Панков повідомив, що зі 189 тис. жителів міста - 49 тисяч становлять ВПО, і це є великим соціальним навантаженням на інфраструктуру й житловий фонд міста.

«Інфраструктура Краматорська не була розрахована, що ми опинимося в такій складній ситуації через війну, і житловий фонд міста не має достатньо вільного житла, яким ми можемо забезпечити всіх нужденних. Ми робимо все можливе, щоб цей проект реалізувався, і я впевнений, що він реалізується при дотриманні всіх сучасних технологій будівництва з врахуванням енергоефективності та енергозбереження», - зазначив він.

Сєвєродонецьк також має велике соціальне навантаження через перебування в місті ВПО, а житловий фонд міста майже не оновлювався впродовж останніх десятиліть – наголосив Олександр Стрюк, керівник Сєверодонецької ВЦА.

«Той житловий фонд, який є у наших міст – він застарілий, і впродовж останніх десятиріч майже не оновлювався. Тому військово-цивільна адміністрація докладатиме максимум зусиль для реалізації цього проєкту, оскільки він є важливим у соціальному сенсі резонатором і вирішить дуже багато життєвих проблем для населення. Доступне житло є новим напрямком і найефективнішим способом вирішення зазначених проблем», - вважає він.

Проєкт схвалено урядами Німеччини та України, а його ініціатором є Федеральне міністерство економічної співпраці та розвитку Німеччини, яке через Банк розвитку KfW підтримує та фінансує на території України цілу низку проєктів, які стосуються ВПО.

«Головна увага у цих проєктах надається саме покращенню житлових умов ВПО, тому що це питання є одним із найбільш болючих та актуальних для внутрішньо-переміщених осіб. У Банку KfW є значний позитивний досвід в Україні співпраці з МОМ і саме в контексті тих проєктів, які стосувалися ВПО. Тому виходячи з попереднього досвіду, ми не маємо жодних сумнівів у тому, що цей проєкт також буде реалізовано з дотриманням найкращих європейських та світових практик. Також слід відзначити діяльність Міністерства з реінтеграції, яке від самого початку його створення є активним прихильником проєктів міжнародної технічної допомоги, які стосуються ВПО і передовсім створення житлових умов», - зазначив Віталій Шмерега, представник Німецького банку KfW.

За фінансування уряду Німеччини через Німецький банк розвитку (KfW) Міжнародна організація з міграції (МОМ) розпочинає реалізацію п’ятирічного проєкту, спрямованого на підтримку зусиль уряду України із забезпечення внутрішньо переміщених осіб і вразливих місцевих жителів у Донецькій та Луганській областях доступним житлом, яке відповідатиме міжнародним стандартам енергозбереження та енергоефективності. В результаті реалізації проєкту очікується, що мінімум 500 сімей у м. Краматорськ та м. Сєвєродонецьк зможуть отримати доступне житло.

В Україні з 2014 року внаслідок війни на сході нараховується понад 1,4 млн внутрішньо переміщених осіб, і вона є 9-ю за кількістю ВПО країною у світі.