Під будівлею Офісу Президента в Києві відбувається мітинг внутрішньо переміщених осіб з вимогою відновити фінансування житлових програм: «Доступне житло» та пільгового кредитування під 3%.

Як передає кореспондент Укрінформу, у мітингу беруть участь близько сотні осіб.

Основна вимога мітингувальників - відновити фінансування житлових програм для ВПО до кінця 2020 року. За словами організаторів, на такі житлові програми кошти в Україні виділяються, але потім вони використовуються для інших потреб.

Під ОП переселенці вимагають відновлення житлових програм / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Організатори закликають владу до діалогу та пропонують створити міжвідомчу комісію чи координаційний комітет для вирішення житлових проблем ВПО, які, за їхніми словами, не вирішуються вже шість років.

Владі також пропонують створити окрему програму «Тимчасове житло для ВПО», добудувати довгобуди або відновити зупинене будівництво і використати їх для житлових програм, залучити на програми кошти від іноземних донорів та створити спеціалізовані кооперативи для будівництва житла для ВПО.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня ухвалила зміни до Державного бюджету України на 2020 рік. Зокрема, в оновленому бюджеті більше не передбачено 100 млн грн на програму "Доступне житло".

Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла було відновлено у 2017 році. Вона передбачає для переселенців і учасників АТО/ООС 50% фінансування державою вартості житла.