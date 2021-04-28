Уряд затвердив порядок надання переселенцям пільгової іпотеки

Кабінет Міністрів затвердив порядок надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту у розмірі 25,5 млн євро, наданих німецьким банком KfW.

Таке рішення ухвалено на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Реалізація порядку створить можливість для внутрішньо переміщених осіб отримати пільгові кредити на прийняте в експлуатацію житло у сумі приблизно 40 тисяч євро до 20 років під пільгові умови – 3% річних із розрахунком 63 кв. м загальної площі на сім’ю, виходячи з нормативної площі житла, яка становить 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

В рамках проєкту в 2021-2022 роках планується забезпечити житлом приблизно 680 сімей або 1768 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб.

Для забезпечення справедливої участі, відбір переможців з числа кандидатів, які перебуватимуть у новоствореній черзі, відбуватиметься шляхом випадкового вибору, який проводиться за допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення, що відповідає вимогам законодавства щодо захисту персональних даних.

Переможці самостійно обирають об’єкти, які можуть бути придбані за кошти кредиту. Об’єктами кредитування за порядком будуть квартира у багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок за умови, що такий багатоквартирний або одноквартирний житловий будинок прийнято в експлуатацію не більш ніж 35 років тому чи реконструйовано не більш ніж 25 років тому.

Як повідомлялося, KfW (нім. Kreditanstalt für Wiederaufbau - Кредитна установа для відбудови) - німецький державний банк розвитку зі штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні. Заснований у 1948 році, банк на сьогодні є третім за величиною активів банком ФРН. За дорученням німецького уряду банк фінансує програми розвитку, є одним із провідних банків розвитку у світі, зокрема, активно працює з українською стороною. 80% акцій KfW належать федеральному уряду ФРН, 20% - федеральним землям ФРН.