Вступна кампанія 2021: подача документів у виші і все, що варто знати

Прийом документів на вступ у виші розпочнеться з 14 липня. Напередодні вступної кампанії Міністерство освіти та науки та ДП "Інфоресурс" запускають серію відеороз'яснень щодо вступу в заклади вищої освіти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки.

"Прийом заяв та документів стартує 14 липня до всіх закладів освіти, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Закінчується прийом документів о 18:00 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів; о 18:00 23 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня", - повідомили в МОН.

Напередодні початку основного етапу вступної кампанії 2021 Міністерство освіти і науки України та Державне підприємство «Інфоресурс» традиційно запускає серію відеороз’яснень з найбільш поширених питань, які турбують майбутніх студентів та їхніх батьків.

Перша серія – про подання заяв через електронну систему, де можна обрати:

регіон, в якому плануєте навчатись;

заклад освіти;

форму навчання;

спеціальність.

Друга серія – про безпосередній вибір майбутньої спеціальності через електронні сервіси.

Ролики доступні на сайті МОН у розділі «Вступна кампанія 2021» та на офіційному YouTube-каналі Міністерства.

Відеороз’яснення також супроводжуватимуться відповідними інфографіками, які відображатимуть основні етапи вступної кампанії. Вони будуть розміщені в розділі «Вступна кампанія 2021» на офіційному сайті МОН, поширені в соцмережах та ЗМІ.

База відеороз’яснень для вступників поповнюватиметься новими матеріалами до 1 липня – початку основного етапу вступної кампанії 2021, який розпочнеться з реєстрації електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО-2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, 24 травня відбулося ЗНО з іспанської, німецької, французької мов, 25 травня - тестування з англійської мови, 28 травня - тестування з математики, 1 червня - з української мови та української мови і літератури, 4 червня - з історії України; 7 червня - з фізики.