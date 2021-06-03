ЗНО з хімії не склали 10% учасників

Поріг «склав/не склав» тесту зовнішнього незалежного оцінювання з хімії склав 14 балів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

«Сьогодні відбулося перше засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав». Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити пороговий бал з хімії, що відповідає 14 балам. Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з хімії, поріг «склав/не склав» не подолали 10,8%», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що бланки відповідей з хімії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників 4 червня.

Як повідомляється, засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» з іноземних мов, математики, фізики відбудеться 17 червня, української мови і літератури, української мови, історії України, біології — 24 червня, з географії – 25 червня.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО-2021 розпочалася 21 травня тестуванням з хімії, 24 травня відбулося ЗНО з іспанської, німецької, французької мов, 25 травня - тестування з англійської мови, 28 травня - з математики, 1 червня - з української мови та української мови і літератури.