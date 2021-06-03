Завтра відбудеться ЗНО з історії України

У п'ятницю, 4 червня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з історії України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

"Завтра, 4 червня, майже 299 тисяч осіб в 1 262 пунктах тестування протягом 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи з історії України. Тест налічує 60 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 94 бали", - йдеться у повідомленні.

Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

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Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО-2021 розпочалася 21 травня тестуванням з хімії, 24 травня відбулося ЗНО з іспанської, німецької, французької мов, 25 травня - тестування з англійської мови, 28 травня - з математики, 1 червня - з української мови та української мови і літератури.