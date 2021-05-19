Абітурієнтів попереджають про шахраїв, які продають фейкові відповіді на ЗНО

Український центр оцінювання якості освіти попереджає про поширення шахраями фейкових відповідей на зовнішнє незалежне оцінювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє УЦОЯО.

«У мережі шахраї вже «продають» відповіді на ЗНО-2021. Як і в попередні роки, задовго до зовнішнього незалежного оцінювання соціальні мережі рясніють «привабливими» пропозиціями, зокрема різні канали в Telegram», - ідеться у повідомленні.

За інформацією УЦОЯО, шахраї за плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2021 з відповідями до них, запевняючи в надійності і достовірності джерела інформації, щораз вигадуючи нові схеми.

«Наприклад, для «переконливості» надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО», - сказано у повідомленні.

В УЦОЯО запевняють, що створили потужну систему захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення ЗНО. Укладають тести і друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності.

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«Аби не бути ошуканим, укотре застерігаємо: відхиляйте сумнівні пропозиції. Натомість для ретельної підготовки до ЗНО радимо проходити тести попередніх років, які є у вільному доступі в рубриці «Тести минулих років», перевіряти відповіді, аналізувати свої помилки, заповнювати прогалини у знаннях», - радять в УЦОЯО.

Деякі шахраї неправомірно ставлять логотип УЦОЯО на свій сумнівний контент. За зміст таких матеріалів центр відповідальності не несе.

В УЦОЯО зазначають, що актуальну інформацію про ЗНО можна прочитати на вебсайті центру, на офіційних сторінках у Феуйсбуці, Інстаграмі та новоствореному каналі у Телеграмі.

«Аби не стати жертвами шахраїв, робіть свій вибір свідомо, користуйтеся достовірними джерелами, критично оцінюйте інформацію», - закликають в УЦОЯО.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Міністерство фінансів заявило, що у 2021 році з держбюджету на проведення ЗНО у безпечних умовах спрямують понад 461 млн грн.

ЗНО пройде з 21 травня до 16 липня.

За даними УЦОЯО, для проходження ЗНО у 2021 році зареєстровано понад 389 тис. осіб, серед них 219,6 тис. випускників закладів загальної середньої освіти цього року, що становить 56,4% від загальної кількості зареєстрованих осіб.